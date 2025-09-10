JEP dicta 22 nuevas imputaciones por 318 casos de falsos positivos en Casanare

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP imputó a un mayor general, 11 oficiales, seis suboficiales, un soldado, al exdirector seccional del DAS y a dos civiles por la comisión de falsos positivos en Casanare.

Con esta decisión, los comparecientes pasan ante el Tribunal de paz para que se les imponga sanciones propias en el marco del caso 03.

RELACIONADO La JEP pide al Gobierno Nacional recursos para ejecutar las primeras sentencias con sanciones propias

Hasta la fecha, la JEP ha imputado 17 generales de la República, de los cuales cinco han aceptado su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales.

De acuerdo con el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, en esta investigación se encontró que al menos 367 personas entre miembros de la fuerza pública, agentes del desaparecido DAS y terceros, conformaron una “organización criminal” que cometió crímenes contra personas en condición de vulnerabilidad de forma sistemática, bajo la presión de entrega de resultados.

318 víctimas de falsos positivos en Casanare

El tribunal especial también determinó que los 22 imputados utilizaron la estructura institucional del Ejército para “perpetrar crímenes de guerra y de lesa humanidad en Casanare”, dejando al menos 318 víctimas, que es la cifra documentada hasta ahora por la JEP.

Aunque al principio algunos de los comparecientes negaron su participación en los hechos, después terminaron reconociendo su responsabilidad y entregando nuevos detalles sobre su rol en la consolidación de este patrón macrocriminal.

El magistrado Ramelli destacó que en Casanare hay 466 comparecientes en ruta sancionatoria, que es la estipulada para resolver la situación jurídica de aquellos que a pesar de participar en los hechos no desempeñaron roles de liderazgo.

Precisamente, los aportes de estos no máximos responsables hicieron posible la entrega de dos víctimas asesinadas y desaparecidas por parte de miembros de la fuerza pública en el departamento.

Detalles de la imputación

Actualmente, la JEP tiene 612 víctimas acreditadas en el subcaso Casanare del caso 03, el cual dio a conocer cómo se llevó a cabo la política de conteo de cuerpos al interior de la Brigada XVI del Ejército Nacional.

Según la JEP, 22 de los 26 imputados en este caso reconocieron su responsabilidad y aportaron a la verdad en el proceso. De estos comparecientes, 19 pertenecieron al Gaula Casanare y al Batallón de Infantería No. 44, y utilizaron la estructura institucional de la fuerza pública para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate entre 2005 y 2008.

Los militares retirados de la Brigada XVI postulados para la imposición de una sanción propia son el mayor general (r) Henry William Torres, excomandante de la Brigada entre diciembre de 2005 y julio de 2007; el teniente (r) Zamir Humberto Casallas, quien fue comandante del grupo Delta; y el sargento segundo (r) Faiber Alberto Amaya.

Por parte del Gaula Casanare se postuló al mayor (r) Gustavo Enrique Soto, excomandante de la unidad; al capitán (r) Jaime Alberto Rivera, exjefe de inteligencia; a los tenientes (r) Edwin Leonardo Toro y Jhon Alexander Suancha; y al soldado (r) Alexander González.

Por el Birno, los postulados son el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta, el capitán (r) César Augusto Cómbita, el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez, el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez, el capitán (r) Miguel Andrés Sierra, el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez, el mayor (r) Jorge Edwin Gordillo, el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte, el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos y el cabo segundo (r) Leando Eliécer Moná.

A estos se suman el exdirector seccional del DAS, Orlando Rivas Tovar; y los civiles Wilson Rodríguez Mimísica y Miguel Fernando Ramírez.