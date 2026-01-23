Unidiplo exige explicaciones a la Cancillería por salida masiva de auxiliares administrativos

A través de un comunicado, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO) manifestó su preocupación por la reciente declaratoria de insubsistencia de un número significativo de auxiliares administrativos que prestaban sus servicios en consulados, misiones diplomáticas y en sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá.

UNIDIPLO exige explicaciones por salida masiva de auxiliares administrativos en la Cancillería

Según el sindicato, estas decisiones administrativas afectan e impactan “la atención a miles de colombianos en el exterior, así como a ciudadanos que realizan trámites ante la Cancillería dentro del país, debilitando la capacidad institucional en un momento especialmente sensible”.

Unidiplo advirtió que la situación es especialmente grave debido a que se presenta en la antesala de las elecciones en el exterior, un periodo en el que los consulados cumplen un papel clave no solo en la atención ciudadana, sino también en la gestión documental y en la garantía del derecho al voto de los colombianos residentes fuera del país.

En este contexto, el gremio cuestionó por qué estas medidas no fueron adoptadas una vez superada la coyuntura electoral, evitando así un debilitamiento institucional en un momento sensible.

El sindicato señaló además que, hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha informado de manera clara y transparente un plan de contingencia inmediato y viable, ni ha explicado los criterios técnicos que sustentaron la salida abrupta de este personal.

Tampoco se ha garantizado que todas las misiones cuenten al menos con un auxiliar administrativo, ni que los funcionarios retirados vayan a ser reemplazados oportunamente.

Unidiplo recordó que el adecuado funcionamiento del servicio consular es un derecho de los ciudadanos y una obligación indelegable del Estado.

Asimismo, alertó que la reducción masiva de auxiliares administrativos no solo afecta a los usuarios del servicio, sino que también incrementa de forma indefinida la carga laboral de los funcionarios diplomáticos y consulares que permanecen en sus cargos.

UNIDIPLO cuestiona a la Cancillería por despidos masivos

Finalmente, la organización exigió al Ministerio explicaciones públicas, claras e inmediatas sobre las insubsistencias, la suspensión de nuevas decisiones de este tipo tanto en planta interna como externa, y la presentación de un plan de provisión de personal con criterios objetivos, tiempos definidos y medidas de contingencia.

También solicitó la publicación y socialización de los concursos o mecanismos de selección que garanticen transparencia, mérito y legalidad.