"No hubo un diálogo, pero hubo un buen debate": expresidente Uribe sobre reunión con presidente Petro

El expresidente y máximo líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, se refirió a la reunión que sostuvo con el presidente Gustavo Petro y en la cual debatieron sobre la reforma a la salud que está surtiendo su trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes.

En compañía de la senadora, Paloma Valencia, y el representante a la Cámara, Andrés Forero, Uribe dio a conocer un estudio que socializaron con el Gobierno y en el que expresaron sus preocupaciones y coincidencias que tienen con la reforma, esto catalogándolos como semáforos en rojo y verde.

Además de destacar diferentes aspectos del sistema de salud colombiano como el aseguramiento, la atención y la libertad de escogencia de las EPS, el Centro Democrático reconoció que actualmente hay problemas de financiación del sistema, el pago a los hospitales y las demandas a los servicios de salud.

Centro Democrático no cambia posición respecto a la reforma a la salud

El expresidente Uribe aseguró que la reunión que tuvieron con el presidente Petro fue un debate, y no un diálogo. Reiteró que pese haber tenido el encuentro, el Centro Democrático no cambiará su posición negativa respecto a la reforma.

“Anoche no hubo un diálogo, pero hubo un buen debate, un debate franco, importante, de desacuerdos (…) uno tiene que debatir en todos los escenarios y no puede cambiar el discurso, tiene que tener el mismo discurso ante el presidente que tiene una manera antagónica de pensar ante nosotros, y el mismo discurso ante los compañeros que pensamos igual”, afirmó Uribe.

Y reiteró el expresidente: “Por eso lo de anoche no fue un diálogo o dos discursos, fue un debate dinámico, importante y franco, ojalá haya dejado reflexiones (…) por ejemplo, van a quebrar el sistema de salud, nosotros dijimos resuelvan ese problema”.

Centro Democrático no serán “tontos útiles”

Por su parte, el representante Forero aseguró que, pese haber tenido el diálogo con el Gobierno, el partido no cambiará su forma de actuar y estrategia en el Congreso respecto a la reforma a la salud.

“Eso no significa que vayamos a ser los tontos útiles del Gobierno Nacional, eso qué traduce, que, si el Gobierno no es capaz de garantizar que su coalición haga quórum, nosotros, el Centro Democrático no lo va a hacer”, explicó Forero.

Funciones de las EPS

Uno de los llamados que hizo el expresidente Uribe es sobre la figura que tendrían las EPS, de ser aprobada la reforma.

"Lo que uno le pregunta al Gobierno, dejemos a un lado la disputa ideológica entre lo privado y lo público, me iría por lo práctico, por qué las EPS privadas buenas, porque las ha habido unas malas, que son eliminables porque han eliminado tantas, las buenas son capaces de prestar un servicio de mejor calidad y a menor costo que las entidades estatales", afirmó Uribe.

Por su parte, el representante Forero afirmó: “Están politizando la constitución de las redes de prestación de servicios en el país (…) para tratar de resolver esos abusos, no tenemos que dejar las redes y la constitución de las redes en manos de los políticos, en manos de los alcaldes y gobernadores”.

Sobre el semáforo verde, el partido destacó la atención rural y preventiva, esto recordando la necesidad de ampliar la cobertura. También de fortalecer la prevención con telemedicina, la atención primaria del sistema de salud y los salarios de los médicos.

Respecto al semáforo en rojo, el partido afirmó que consideran que las afiliaciones no son problemas, pero sí un gasto innecesario los llamados Caps.

"Si se fueran a construir 2500 Caps de 1000 m cada uno y a costo de bodega, valdría entre 33 y 40 billones. La anterior suma, sin incluir la dotación. Es más pertinente mejorar los que existen, dejar que las EPS sigan cumpliendo su misión y hacer algo diferente con una reglamentación muy clara sobre los límites a la integración vertical", afirmó el partido.