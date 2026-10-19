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Colombia

Nuevas denuncias por uso de gas pimienta para robar a la salida de concierto de Ryan Castro en Cali

Asistentes al Festival EDC en Medellín denunciaron haber vivido la misma situación al momento de abandonar el estadio.

Denuncia por robo en concierto de Ryan Castro en Cali.
Foto: @ColombiaOscura en X

Noticias RCN

octubre 19 de 2026
06:20 p. m.
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Otra vez un concierto de Ryan Castro está en el centro de la polémica por denuncias de los asistentes por una presunta modalidad de robo que se está haciendo cada vez más famosa en los conciertos en Colombia; con el fin de robar las pertenencias de los fanáticos, los delincuentes estarían rociando gas pimienta durante la salida del recinto, aprovechando la aglomeración y el pánico que se genera en todas las personas.

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Durante el festival EDC en Medellín del pasado 10 y 11 de octubre, celebrado en el estadio Atanasio Girardot, también se presentaron denuncias por la misma forma de operar de personas que aprovechan las multitudes para robar a los asistentes.

Concierto de Ryan Castro vuelve a sufrir de la nueva modalidad de robo

El reggaetonero colombiano Ryan Castro se presentó en el estadio Pascual Guerrero de Cali el pasado 17 de octubre, agotando todas las entradas y con la presencia de diferentes invitados de talla internacional, que ya se ha convertido en uno de sus sellos en cada una de sus presentaciones.

Videos en redes sociales muestran fuertes enfrentamientos y personas afectadas por haber inhalado, aparentemente, gas pimienta que fue lanzado al finalizar el concierto, aprovechando la aglomeración en las puertas de salida.

Justamente durante un concierto de Ryan Castro en Bucaramanga en agosto de 2026, asistentes habían hecho exactamente la misma denuncia, por lo que los ladrones estarían percatándose de que esta modalidad funciona en cualquier evento de gran asistencia y en cualquier ciudad del país mientras la logística no le ponga más atención a esa problemática.

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Autoridades de Cali invitan a realizar las denuncias

El secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés, invitó a que las personas que sufrieron robos de sus pertenencias al finalizar el concierto realicen la correspondiente denuncia a través de los canales virtuales de la Policía y la Fiscalía con el fin de poder judicializar a los delincuentes.

Además, señalaron que tanto los promotores como empresarios de los eventos también tienen responsabilidad por la seguridad de los asistentes y harán las investigaciones para saber cuáles fueron las fallas dentro y fuera del estadio de cara a próximos eventos en la ciudad.

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