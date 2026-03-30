¿Va a viajar en Semana Santa? Ideam revela cómo estará el clima en diferentes regiones de Colombia

El pronóstico del clima en Colombia para la Semana Santa 2026 anticipa un panorama marcado por lluvias en gran parte del territorio nacional. Según informó el Ideam, a través de su jefe de la Oficina de Pronósticos y Alertas, Jennifer Dorado, entre el lunes 30 de marzo y el viernes 3 de abril se registrará una alta probabilidad de precipitaciones.

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Durante el inicio de la semana, especialmente el lunes, se esperan los mayores acumulados de lluvia en todo el país. Las regiones más impactadas serán la Orinoquía y la Amazonía. Asimismo, se prevén precipitaciones importantes en sectores del centro-oriente de la región andina y en el eje oriental del Pacífico, mientras que en el Caribe las lluvias se concentrarán en áreas del centro y sur.

Regiones con mayor probabilidad de lluvias en Semana Santa

Para destinos tradicionales de turismo religioso como Popayán, Ipiales, Chiquinquirá y diferentes municipios de Santander y Boyacá, el Ideam advierte condiciones variables con lluvias intermitentes.

Aunque no se esperan acumulados tan intensos como los del lunes, sí se prevé la presencia de precipitaciones esporádicas, especialmente en horas de la tarde y la noche. Para el Viernes Santo, si bien persistirán las lluvias, la tendencia apunta a una disminución en la intensidad.

Pronóstico del clima en Bogotá y recomendaciones para viajeros

En Bogotá, las lluvias continuarán durante los primeros días de la semana, con chubascos frecuentes en horas de la tarde y noche, acompañados en algunos casos de descargas eléctricas. Según el Ideam, esta tendencia irá disminuyendo progresivamente hacia mediados de semana, aunque no se descartan precipitaciones aisladas hacia el jueves y viernes, especialmente en zonas del norte y suroriente de la capital.

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Para quienes se movilizan por carretera durante estos días, las autoridades enfatizan la importancia de consultar fuentes oficiales. El Ideam dispone de su portal web oficial y canales como WhatsApp, donde publica boletines actualizados sobre precipitaciones, temperaturas, alertas por deslizamientos, incendios e información hidrológica en tiempo real.