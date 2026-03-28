Los pueblos más visitados en Semana Santa en Colombia y por qué

La Semana Santa en Colombia representa uno de los periodos de mayor movilidad turística del año, especialmente hacia destinos con fuerte tradición religiosa.

Municipios con siglos de historia se convierten en epicentros de peregrinación, cultura y turismo, atrayendo tanto a fieles como a viajeros interesados en experiencias patrimoniales.

Destinos religiosos que concentran el turismo en Semana Santa

Entre los pueblos más visitados destaca Popayán, reconocido internacionalmente por sus procesiones declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este evento, con más de cuatro siglos de historia, convoca cada año a miles de visitantes, consolidándose como el principal referente de turismo religioso en el país.

Otro punto clave es Santa Cruz de Mompox, donde la Semana Santa se vive con un enfoque solemne y tradicional. Sus calles coloniales y la preservación de rituales históricos ofrecen una experiencia distinta, más introspectiva, que atrae a viajeros en busca de recogimiento espiritual.

En el oriente colombiano, Pamplona se posiciona como uno de los destinos más concurridos gracias a su arraigo religioso. Las procesiones multitudinarias y la participación activa de la comunidad fortalecen su relevancia dentro del calendario litúrgico nacional.

Por su parte, Tunja combina patrimonio histórico y cercanía con Bogotá, lo que facilita el flujo constante de visitantes. La ciudad ofrece una agenda religiosa continua durante toda la semana, con celebraciones en templos emblemáticos que datan de la época colonial.