Valor que recibirán los candidatos por cada voto en las consultas del 8 de marzo aumentó un 224%

En la consulta realizada el 26 de octubre de 2025, el valor por voto válido era de 2.555 pesos. Ahora se acerca a los 9.000 pesos.

enero 23 de 2026
03:02 p. m.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el valor de reposición por voto válido en las consultas del próximo 8 de marzo (2026) será de 8.287 pesos.

En palabras de la entidad, “los criterios técnicos, legales y objetivos que sustentan el valor de la reposición por voto válido para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026", fueron fijados en $8.287.

La decisión representa un incremento del 224%, en comparación con el valor de reposición establecido para la consulta del 26 de octubre de 2025, cuando era de 2.555 pesos por voto válido.

Noticia en desarrollo…

