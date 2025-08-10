CANAL RCN
Colombia Video

Vándalos en protestas acabaron con una fiesta infantil que dejó varios heridos en Medellín

Los hechos violentos se desataron en medio de las protestas en apoyo a Palestina al cumplirse dos años de la guerra.

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
01:56 p. m.
En las últimas horas, Medellín vivió una jornada violenta. Al término de la marcha en apoyo al pueblo palestino, varios funcionarios resultaron heridos, sitios públicos y privados fueron vandalizados.

Además, una fiesta infantil tuvo que ser suspendida por cuenta de las acciones violentas que protagonizaron un grupo de personas.

Unas 250 personas recorrieron las vías del centro y sur de Medellín, pero al final, en El Poblado, algunas de ellas, con la cara cubierta, con piedras, explosivos, aerosoles y hasta sustancias químicas, desataron el caos.

Vándalos atacaron fiesta infantil en Medellín

La arremetida llegó hasta un restaurante donde se celebraba una fiesta infantil.

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, aseguró que en ese lugar se encontraban familias celebrando un cumpleaños con niños, niñas y mujeres que no hacían parte de la manifestación.

Los vándalos lanzaron piedras y objetos contundentes contra el establecimiento, amenazaron a las personas que se encontraban adentro y los obligaron a refugiarse.

Protestas por Palestina dejaron heridos en Medellín

Ante la violencia respondieron policías antidisturbios y funcionarios de la secretaría de seguridad.

El secretario de Seguridad de Medellín confirmó el saldo de heridos que dejó el ataque:

10 gestores resultaron lesionados, algunos con heridas en el rostro y otros quemados con sustancias químicas.

“Medellín no va a permitir que quienes destruyen y generan miedo pretendan incendiar la ciudad, aquí hay una institucionalidad sólida y una ciudadanía que quiere vivir en paz”, aseguró Villa.

También anunció que serán investigados algunos funcionarios por posibles excesos en la respuesta.

