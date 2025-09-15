¿A qué hora abrirá la variante en la Vía al Llano para dar paso a los vehículos represados por el derrumbe?

Siete departamentos se encuentran incomunicados desde el pasado 7 de septiembre por el derrumbe registrado en el kilómetro 18 de la vía al Llano, a la altura del municipio de Chipaque, en el departamento de Cundinamarca.

Sin embargo, el panorama podría transformarse en las próximas horas con la apertura de una variante ubicada a 600 metros del lugar en el que se registró el deslizamiento de tierra, en la que la concesionaria Coviandina estuvo trabajando durante el fin de semana, para garantizar el paso de vehículos de carga.

Variante aún no está lista, pero se espera que sea abierta en las próximas horas:

Fernando Castillo, director de operaciones de Coviandina explicó en diálogo con Noticias RCN que el trabajo en la vía alterna “todavía no está terminado el trabajo. La pavimentación fue concluida satisfactoriamente el día de ayer, pero, en horas de la tarde y noche, estábamos empezando a hacer los trabajos de demarcación y se presentó una lluvia que ha persistido durante la noche y, en este momento, la superficie se encuentra muy saturada de agua”.

De momento, los trabajadores en la zona se encuentran esperando que “mejoren las condiciones climáticas para terminar la demarcación horizontal, que es la que nos hace falta y, en ese momento, empezaríamos a organizar la logística para iniciar la fase cero, que tiene tres componentes: 1. la evacuación de los vehículos que se encuentran en este momento en el sector de abasticos, que son, aproximadamente 40 tractocamiones, que van a circular en sentido Villavicencio – Bogotá”.

Paso a otro tipo de vehículos irá habilitándose con el paso de las horas:

El primer componente podría tardar entre uno y dos días y, después, se espera: “2. Liberar 110 vehículos que se encuentran represados en el municipio de Chipaque, en el sentido Bogotá – Villavicencio, y a otros 60 o 70 vehículos que se encuentran entre el kilómetro 0 y el semáforo del lugar y 3. Se van a liberar cerca de 100 vehículos que se encuentran en Villavicencio, parqueados en inmediaciones a la intersección Fundadores y otros 28 que están frente al sector de Llano Lindo y generaron un bloqueo durante el fin de semana”.

El plan, además, contempla habilitar el paso para “otros vehículos que están entre el semáforo del Uval y el semáforo de Yomasa. Son, aproximadamente, 500 tractocamiones y a medida que podamos liberar vehículos de esta fase, empezaremos a liberarlos. Es lo que se espera empezar a hacer desde el día de hoy”.

Apertura se dará en el transcurso de la mañana, si las lluvias lo permiten:

De acuerdo con Castillo, la concesionaria tiene previsto realizar la “apertura en el transcurso de la mañana, si las condiciones climáticas son favorables, pero, lo más importante para nosotros es poder iniciar con la fase cero es lo que todos estamos esperando”.

De momento, es la única alternativa por la Vía al Llano, debido a que los trabajos de remoción de tierra tuvieron que detenerse para evaluar los últimos movimientos en la parte alta de la montaña y evitar que el material acumulado siga cayendo sobre la carretera, mientras, conceptos técnicos determinan la mejor forma de proceder.

En palabras de Castillo, se está “haciendo seguimiento al material que se encuentra sobre la carretera, porque habrá que retirarlo de una forma controlada, de tal forma que, si se presentan lluvias, no se vaya a comprometer la movilidad por la variante”.

¿Qué vías sirven como ruta alterna a la variante por la vía al Llano?

Hasta no habilitar la variante, las únicas alternativas de movilidad entre Bogotá y Villavicencio son: 1. La vía por la transversal del Sisga, que pasa por La Calera Guateque, San Luis de Gaceno y Monterrey. Un recorrido de 360 kilómetros habilitado para vehículos de menos de 16 toneladas, que puede tardar entre 7 y 10 horas.

Y 2. La vía por Sogamoso, que pasa por Tunja, Sogamoso, Pajarito, Aguazul y Villanueva. Un recorrido de 550 kilómetros habilitado para vehículos de más de 16 toneladas, que puede tardar entre 12 y 14 horas en completarse.