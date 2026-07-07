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¿Qué se supo del fuerte incendio forestal registrado en Soacha? Este fue el último reporte

Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía y otros organismos trabajaron en la atención de la emergencia.

Noticias RCN

julio 07 de 2026
02:50 p. m.
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Un incendio forestal se registró el pasado lunes en cercanías del conjunto residencial Balcones de Soacha 1, en el municipio de Soacha, lo que obligó a la movilización de los organismos de emergencia para evitar que las llamas se propagaran hacia otras zonas.

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De acuerdo con el reporte entregado por la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca y el Cuerpo de Bomberos Oficiales y Voluntarios de Soacha, el incendio fue controlado en un 90%, aunque las labores continúaron para extinguir por completo los focos activos y prevenir que el fuego se reactivara.

¿Dónde se registró la emergencia?

La emergencia ocurrió en las inmediaciones del conjunto Balcones de Soacha 1, en el municipio de Soacha. Desde que se conoció la situación, unidades del Cuerpo de Bomberos Oficiales y Voluntarios de Soacha se desplazaron al lugar para iniciar las labores de control y liquidación del incendio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni sobre afectaciones a viviendas cercanas. Sin embargo, los equipos de respuesta permanecen monitoreando la zona.

¿Qué entidades atendieron el incendio forestal?

En la atención de la emergencia participaron varias entidades del sistema de gestión del riesgo. Además del Cuerpo de Bomberos Oficiales y Voluntarios de Soacha, en el sitio hacen presencia la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo, personal del servicio de ambulancias y la Policía Nacional.

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El trabajo conjunto buscó controlar completamente la conflagración, garantizar la seguridad de los habitantes del sector y atender cualquier eventualidad que pueda presentarse durante las operaciones.

¿Cuál es el estado de la emergencia?

Según el boletín oficial emitido por la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, el incendio forestal presentó un avance del 90% en su control a las 9:40 p.m.

No obstante, las autoridades mantuvieron las labores en el terreno para extinguir los puntos calientes que aún permanecen activos.

Los organismos de socorro indicaron que continuarán entregando información sobre la evolución de la emergencia a medida que avancen los trabajos de liquidación del incendio.

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