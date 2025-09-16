Vendedora informal que fue agredida en Bogotá recibió tremendo regalo sorpresa: le cambiará la vida

El pasado 29 de agosto, un caso de violencia en pleno centro de Bogotá generó indignación en redes sociales. Una vendedora ambulante, identificada como Leidy Pinzón, conocida en plataformas digitales como Spicy Gommies, fue brutalmente agredida mientras realizaba una transmisión en vivo.

El ataque, perpetrado por una mujer identificada como Natalia Blanco, dejó heridas visibles en su rostro y cuello, además del robo total de su mercancía.

La emprendedora, madre cabeza de hogar, ya había advertido en redes sociales que recibía constantes amenazas por parte de dos extranjeras que buscaban desalojarla de su punto de venta en la carrera séptima. Pese a las denuncias, la situación escaló hasta el violento episodio que quedó registrado en video.

El gesto solidario que transformó su historia

El caso llegó a oídos del influencer Julián Pinilla, reconocido por sus iniciativas de apoyo a personas vulnerables. Conmovido por la situación, gestionó, en colaboración con Prime Video, un espacio comercial en el centro comercial Neos para la comerciante, con el arriendo cubierto durante un año.

Allí, Leidy podrá ofrecer sus productos bajo la marca Spicy Gommies, ahora con un estand formal, mesas y una imagen renovada para el público.

La noticia fue recibida con lágrimas y palabras de gratitud por parte de la vendedora, quien aseguró que este apoyo representa una oportunidad para salir adelante y ofrecer estabilidad a su familia. Aunque las secuelas físicas del ataque aún son visibles, la emprendedora resaltó que el respaldo recibido le devolvió la esperanza.

¿Qué pasó con las agresoras?

De acuerdo a lo que dieron a conocer los familiares de Leidy, la presunta agresora fue detenida por las autoridades en medio de los procedimientos. Sin embargo, señalaron que habría sido liberada horas después.

Ante esto, la comerciante decidió acudir a los medios de comunicación para dar visibilidad a su caso, asegurando que las responsables continúan en libertad y sin responder por lo sucedido.