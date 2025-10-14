CANAL RCN
Colombia

Atroz crimen en Cúcuta: mató a balazos a su padre, huyó, pero lograron capturarlo

Cayó un hombre venezolano, de 29 años, señalado de asesinar a su propio padre durante una riña familiar en el barrio La Concordia de Cúcuta.

Atroz crimen en Cúcuta: mató a balazos a su padre, se fugó, pero lograron capturarlo
Foto: Policía de Cúcuta

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
09:58 p. m.
Un nuevo caso de violencia intrafamiliar estremeció a la ciudad de Cúcuta luego de que las autoridades confirmaran la captura de José Enrique Rondón Martínez, de 29 años, acusado de asesinar a su propio padre, Simón Rondón Zambrano, durante una acalorada discusión que terminó en tragedia.

El crimen ocurrió el pasado sábado 11 de octubre en una vivienda del barrio La Concordia.

De acuerdo con la investigación, padre e hijo habrían iniciado una fuerte discusión que escaló hasta que el joven presuntamente sacó un arma de fuego y le disparó, causándole la muerte de manera inmediata.

Tras el ataque, el presunto asesino huyó por la vía que conduce hacia Puerto Santander.

Así cayó el hombre que mató a su padre en Cúcuta

La Policía, en coordinación con el Ejército y con apoyo de la Fiscalía, iniciaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar al señalado del atroz crimen. Las labores de inteligencia, seguimiento y entrevistas con testigos fueron claves para dar con su paradero.

“Este resultado es producto del trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, que permitió esclarecer rápidamente este lamentable hecho”, confirmó el coronel Libardo Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

El hombre fue capturado y enviado a la cárcel por parricidio

De acuerdo con el reporte oficial, a Rondón Martínez se le imputaron los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Posteriormente, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial y enviado a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra.

