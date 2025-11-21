CANAL RCN
Colombia Video

Verónica Alcocer está varada en Suecia: ninguna aerolínea accede a venderle un vuelo para volver al país

Según fuentes de la Casa de Nariño, las aerolíneas se niegan a venderle tiquetes debido a sanciones estadounidenses.

noviembre 21 de 2025
03:47 p. m.
La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, recientemente ha venido enfrentando una serie de dificultades para regresar al país desde Suecia debido a su reciente inclusión en la lista Clinton.

Verónica Alcocer no ha podido volver al país, ¿Por qué?

Según fuentes de la Casa de Nariño, ninguna aerolínea comercial acepta emitirle un tiquete de vuelo, situación que mantiene a la esposa del presidente Gustavo Petro varada en territorio sueco.

El bloqueo responde a las restricciones que enfrentan las empresas con operaciones en Estados Unidos. Según expertos consultados, estas compañías evitan cualquier tipo de relación comercial con personas incluidas en la lista para no arriesgar sanciones financieras.

“Prácticamente, estas personas o estas entidades que tienen ese vínculo con Estados Unidos están prohibidas de tener relaciones comerciales con la persona en la lista OFAC”, indicó Juan Carlos Portilla, profesor de Derecho en la Universidad de La Sabana.

Ante esta situación, el Gobierno colombiano estudia dos alternativas para facilitar el retorno de la primera dama.

La primera opción depende de la agenda del presidente Petro, quien ha sido nominado al denominado premio Nobel Alternativo que se entrega en Estocolmo.

Si el mandatario viaja a Suecia para asistir a esta ceremonia y realizar reuniones oficiales, podría coordinar el regreso conjunto. De no concretarse este escenario, existe un camino jurídico: solicitar una licencia específica ante la propia OFAC.

“A través de sus abogados solicitar una licencia específica ante la misma OFAC para pedir por razones humanitarias una autorización”, añadió Portilla.

Gobierno evalúa alternativas para facilitar el retorno de la primera dama

La segunda alternativa resulta más compleja desde el punto de vista diplomático y logístico. El Gobierno ha contemplado la posibilidad de utilizar servicios de Aeroflot, la aerolínea estatal rusa, que al estar previamente sancionada por Washington no estaría afectada por las restricciones de la lista OFAC.

Esta ruta implicaría que Alcocer viaje primero a Moscú, incluso por vía terrestre desde Estocolmo, si fuera necesario.

Posteriormente, volaría hacia Cuba, donde un avión de la Fuerza Aérea Colombiana estaría esperando para trasladarla finalmente a Bogotá.

