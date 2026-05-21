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Respuesta de las autoridades a víctima de apartamentero en Bogotá es que “se equivocó de casa”

Los robos a viviendas en el sector suelen superar los 200 millones de pesos.

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
09:16 a. m.
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Por segunda vez en cuestión de meses, la misma vivienda en el sector de Nicolás de Federmán, localidad de Teusaquillo, fue víctima de los llamados apartamenteros.

Según denunció su propietario en diálogo con Noticias RCN, a la impotencia por el robo se suma la respuesta negativa que obtuvo de las autoridades al denunciar lo ocurrido.

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Los ladrones utilizarían una vivienda abandonada en el sector para llegar a los apartamentos:

Lo que comentan los habitantes del sector es que la vivienda por la que entró el ladrón está desocupada y suelen utilizarla personas inescrupulosas para llegar a los apartamentos.

De acuerdo con los videos de las cámaras de seguridad instaladas en el edificio, se ve el momento en el que el ladrón trepa la construcción y, en total calma, ingresa al pasillo que da a su apartamento:

“El ladrón sube por el techo de la casa, se pega a las rejas, entra caminando como si nada, más o menos a las 7:30 de la noche. Muy descarado pasa por encima de la cámara y, posteriormente, ingresa a la vivienda”.

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La respuesta de las autoridades genera mayor inquietud entre los habitantes del sector:

Otros habitantes de Nicolás de Federmán, un barrio históricamente residencial, han venido denunciando la presencia de apartamenteros en el sector. Sin embargo, al denunciar el último caso, la respuesta de las autoridades, lejos de dar tranquilidad, generó inquietud entre los propietarios. Según la víctima que habló con este noticiero:

“Me robaron televisores, computadores, joyas, electrodomésticos de alto valor y lo más triste es la respuesta de las autoridades: que, probablemente, el ladrón se equivocó de apartamento, porque en este sector los robos son de 200 millones para arriba y el monto hurtado no supera los 200 millones. Por eso, probablemente, se equivocó”.

El llamado no es otro que a reforzar el control de las autoridades, para evitar robos futuros y recobrar la seguridad en el sector.

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