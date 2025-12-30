Atentos viajeros: esta es la situación en los principales aeropuertos y terminales del país

Con la llegada de las vacaciones de fin de año, la celebración de la Navidad y la proximidad del Año Nuevo, Colombia vive uno de los periodos de mayor movilidad del calendario. Miles de personas se desplazan por carretera y vía aérea para reencontrarse con sus familias, disfrutar de destinos turísticos o cumplir compromisos propios del cierre de año. Las principales terminales de transporte y aeropuertos del país registran un incremento significativo en el flujo de pasajeros, mientras las autoridades refuerzan los operativos de seguridad y control.

En este contexto, Noticias RCN ha podido establecer que los movimientos masivos se concentran en las grandes capitales, aunque el impacto se extiende a municipios intermedios y zonas turísticas que reciben una alta afluencia de visitantes.

Medellín y Barranquilla, entre los puntos con mayor flujo de pasajeros

Desde el Terminal del Norte y el Terminal del Sur de Medellín, más de 224.000 pasajeros se han movilizado en los últimos días, una cifra que refleja la magnitud del éxodo propio de la temporada. Los destinos más frecuentes incluyen municipios antioqueños, la Costa Caribe y el Eje Cafetero, regiones que tradicionalmente reciben viajeros durante estas fechas.

En la región Caribe, Barranquilla se consolida como otro de los epicentros de movilidad. De acuerdo con los reportes conocidos, ya se han movilizado cerca de 767.000 pasajeros desde la capital del Atlántico. Los principales destinos son Santa Marta, Cartagena, Sincelejo y Valledupar, ciudades que combinan oferta turística, festividades culturales y encuentros familiares.

Las empresas de transporte han reforzado su operación con despachos adicionales, mientras las autoridades vigilan el cumplimiento de normas de seguridad, documentación y condiciones técnicas de los vehículos.

Operativos viales y alto movimiento en Bogotá y el Valle del Cauca

En el Valle del Cauca, las autoridades adelantan operativos especiales de seguridad en las principales vías del departamento, con el objetivo de garantizar desplazamientos tranquilos entre los distintos municipios. Controles de velocidad, pruebas de alcoholemia y acompañamiento permanente hacen parte de las estrategias implementadas para reducir accidentes durante esta temporada de alta demanda.

Por su parte, en Bogotá, el panorama es similar. Miles de vehículos salen por las principales arterias viales hacia municipios cercanos y corredores nacionales, generando congestiones intermitentes. Al mismo tiempo, el Aeropuerto Internacional El Dorado registra un flujo constante de pasajeros que viajan tanto a destinos nacionales como internacionales, convirtiéndose en uno de los puntos más concurridos del país en estos días.

Las autoridades reiteran el llamado a la planificación anticipada de los viajes, al respeto de las normas de tránsito y al uso responsable de las vías. En medio de la masiva movilización, el objetivo es claro: que los desplazamientos propios de las festividades de fin de año se desarrollen de manera segura y ordenada, permitiendo que los colombianos lleguen a sus destinos sin contratiempos.