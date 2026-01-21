“Ellos llevan 10 años burlándose”: víctima de las Farc tras entrega de bienes para la reparación

Víctimas del conflicto armado expresaron su indignación ante la reciente entrega de bienes por parte de exintegrantes de las Farc destinados a la reparación.

Víctima de las Farc cuestiona entrega de bienes para la reparación

Daisy Guanaro, víctima de reclutamiento forzado, cuestionó la naturaleza de los activos presentados y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz.

En A Lo Que Vinimos, Guanaro indicó que “recibimos esta noticia pues con una indignación total. Las Farc lleva 10 años burlándose de las víctimas y de los colombianos. Ellos han aprovechado de la firma de La Habana para seguirse burlando”.

Según su versión, los bienes entregados consisten únicamente en "traperos y baldes viejos”, lo cual considera inadmisible, considerando que, en su opinión, la organización guerrillera cuenta con recursos económicos significativos.

“Es inadmisible que ellos entreguen únicamente unos paperos viejos y unos baldes cuando sabemos todos que ellos tienen miles de millones de pesos escondidos. Y eso quiere decir que las Farc en 10 años nos han mentido a todo el país y que están incumpliendo con el acuerdo que hicieron en La Habana”, añadió.

Daisy narró que fue raptada a los 11 años, vivió el secuestro de otros hermanos que fueron posteriormente asesinados, y fue rescatada por el Ejército a los 13 años.

Guanaro responsabiliza directamente a Pablo Catatumbo y a la senadora Sandra Ramírez, actual miembro del Partido Comunes, de los crímenes cometidos en su contra.

“Me raptaron de los brazos de mis padres, me secuestraron también a mis otros hermanos, me los asesinaron, me desplazaron de mi departamento. Fui una niña de 11 años que viví prácticamente este secuestro. A los 13 años me rescató el ejército. Y esta criminal, a la cual todos los días yo voy a señalar, me mandó a abusar: Sandra Ramírez, la actual senadora del Partido Común. Todavía la JEP no hace nada por hacer cumplir estos acuerdos que ellos hicieron”, agregó.

Cabe mencionar que las víctimas de las Farc ya habían alertado previamente a la JEP sobre los incumplimientos en los acuerdos firmados en el proceso de paz.

Víctima de las Farc asegura que la JEP fue creada para "lavar los crímenes"

Guanaro insistió en que la jurisdicción no ha tomado acciones efectivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los desmovilizados.

“La JEP la hicieron para lavarle los crímenes a las Farc. El antiguo secretariado de las Farc, que ahora se hacen llamar Partido Comunes, se aprovecha de la impunidad que la JEP les da para burlarse de las víctimas. Para mí la JEP no va a hacer nada. Para mí la JEP es un tribunal creado para lavar los crímenes al Partido Comunes”, finalizó.