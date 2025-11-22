VIDEO | Así fue el accidente de una volqueta que quedó sin frenos en Medellín

Un video de una cámara de seguridad registró el momento en el que una volqueta, aparentemente sin frenos, se estrelló contra un bus intermunicipal y varios vehículos que transitaban por el barrio Robledo, en Medellín, durante la tarde de este sábado.

El accidente ocurrió sobre la carrera 80 con calle 65, donde al menos 12 vehículos resultaron impactados. En la vía quedaron señales de tránsito destruidas, vidrios, bomperes y latas retorcidas, evidencia del fuerte choque que paralizó el occidente de la ciudad.

Balance de heridos tras accidente en Medellín

Las autoridades reportaron seis personas lesionadas, tres de ellas en estado de gravedad, quienes fueron trasladadas a diferentes hospitales de Medellín.

“Se presentan tres personas lesionadas, el conductor del bus y dos personas que se movilizaban en un vehículo particular el cual presenta pérdida total”, informó Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín.

Cierre total de la Avenida 80

La magnitud del siniestro obligó a un cierre total de la Avenida 80 en ambos sentidos, desde la calle 65 hasta la calle 54A. La medida se extendió por varias horas y generó una fuerte congestión vehicular en el occidente de la ciudad.

Las autoridades investigan las causas del accidente y evalúan si la volqueta presentó fallas mecánicas que le impidieron frenar en la pendiente.