VIDEO | Balacera entre menores dejó un adolescente muerto en medio de una guerra entre bandas en Cali

El enfrentamiento terminó en una casa donde esperaban el féretro de otro menor asesinado días antes.

octubre 29 de 2025
11:55 a. m.
Un nuevo enfrentamiento armado entre jóvenes se registró en horas de la noche del martes 28 de octubre, en Cali.

En esta ocasión, las víctimas de esta balacera son menores de edad.

Video registró balacera entre menores en Cali

La balacera ocurrió en horas de la noche, cuando un grupo de personas, entre ellas varios adolescentes, se enfrentaron a disparos en un punto de frontera entre los barrios Mariano Ramos y Valle Grande, al oriente de Cali.

En medio de la confusión y los gritos, los disparos impactaron a tres menores. Uno de ellos, de 16 años, murió en el lugar; otro, de 14, permanece en estado crítico; y un tercero continúa hospitalizado mientras recibe atención médica.

De acuerdo con las autoridades, el hecho tuvo lugar justo frente a una vivienda donde familiares y amigos esperaban el féretro de otro adolescente asesinado el lunes anterior en el barrio Mariano Ramos.

Es decir que, la tragedia se repitió apenas días después, en el mismo sector.

¿Por qué se dio la balacera entre menores en Cali?

El comandante de la Policía de Cali, coronel Henry Bello, explicó que el ataque se produjo tras un enfrentamiento entre dos bandas conocidas como Los del Hueco y Los de la 42.

Hay una confrontación, hay disparos, la Policía Nacional interviene, se capturan dos delincuentes, se les incautan seis armas de fuego en todo el desarrollo de la madrugada. Estamos haciendo el trabajo conjunto con Fiscalía para la judicialización de estos dos delincuentes y la incautación de estas seis armas de fuego.

La Policía logró capturar a dos presuntos responsables e incautó seis armas de fuego, utilizadas durante el tiroteo.

A pesar de esto, la comunidad denuncia que el control de los grupos criminales continúa, y que los jóvenes siguen siendo blanco de reclutamiento para participar en hechos violentos.

Menores estarían siendo reclutados para ejecutar crímenes

Desde la Secretaría de Seguridad de Cali se emitió un llamado urgente a los padres de familia para que fortalezcan el control sobre sus hijos y estén atentos a los entornos en los que se desenvuelven.

Las autoridades locales advirtieron que barrios de la ladera y el oriente de la ciudad son hoy zonas donde las bandas ejercen fuerte influencia sobre menores de edad, a quienes utilizan como mensajeros, campaneros o incluso ejecutores de crímenes.

Además, no se descarta que los jóvenes que participaron o resultaron heridos en la balacera también hicieran parte de estas estructuras delincuenciales.

