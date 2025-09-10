Aterrador ataque con cilindros bomba en una base de la Policía en El Tambo, Cauca

En horas de la noche de este miércoles 9 de octubre, en el Tambo, en Cauca, las disidencias de las Farc atacaron con explosivos una base de la policía ubicada en un sector que se conoce como Crucero de Pandiguando.

Los delincuentes utilizaron la misma estrategia terrorista, una volqueta adaptada con rampas para arrojar los artefactos explosivos.

En el grave hecho una civil y tres policías resultaron afectados tras el ataque.

Lo que se sabe de los heridos en ataque a base de la Policía

De acuerdo con la información preliminar del caso, al parecer, desde una volqueta adaptada con rampas, la guerrilla de las disidencias de las Farc lanzó varios cilindros bomba contra la base que tiene túneles y garitas dentro de una colina.

El reporte de las autoridades señala que la explosión dejó una civil herida que estaría estable y se recupera de las heridas en un hospital.

También tres uniformados de la Policía presentan lesiones menores por esquirlas y la onda expansiva.

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ detrás del atentado en Crucero de Pandiguando

El ataque terrorista ocurrió en zona rural de El Tambo, Cauca, en un hecho que sería atribuido a las disidencias de las Farc lideradas por ‘Iván Mordisco’.

En esa zona de El Tambo, hay fuerte presencia del Frente Carlos Patiño de esta estructura armada.