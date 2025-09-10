CANAL RCN
Colombia Video

Aterrador ataque con cilindros bomba en una base de la Policía en El Tambo, Cauca

En el atentado terrorista, perpetrado por las disidencias de las Farc, un civil y tres policías resultaron heridos.

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
07:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la noche de este miércoles 9 de octubre, en el Tambo, en Cauca, las disidencias de las Farc atacaron con explosivos una base de la policía ubicada en un sector que se conoce como Crucero de Pandiguando.

Fin del imperio de los hermanos Prada: lavaban millones del Clan del Golfo y vivían entre yates y mansiones
RELACIONADO

Fin del imperio de los hermanos Prada: lavaban millones del Clan del Golfo y vivían entre yates y mansiones

Los delincuentes utilizaron la misma estrategia terrorista, una volqueta adaptada con rampas para arrojar los artefactos explosivos.

En el grave hecho una civil y tres policías resultaron afectados tras el ataque.

Patrullero de la Policía fue asesinado en Puerto Tejada, norte del Cauca
RELACIONADO

Patrullero de la Policía fue asesinado en Puerto Tejada, norte del Cauca

Lo que se sabe de los heridos en ataque a base de la Policía

De acuerdo con la información preliminar del caso, al parecer, desde una volqueta adaptada con rampas, la guerrilla de las disidencias de las Farc lanzó varios cilindros bomba contra la base que tiene túneles y garitas dentro de una colina.

El reporte de las autoridades señala que la explosión dejó una civil herida que estaría estable y se recupera de las heridas en un hospital.

También tres uniformados de la Policía presentan lesiones menores por esquirlas y la onda expansiva.

Extenso prontuario de ‘Rey’, poderoso cabecilla cercano a ‘Iván Mordisco’ capturado en Cauca
RELACIONADO

Extenso prontuario de ‘Rey’, poderoso cabecilla cercano a ‘Iván Mordisco’ capturado en Cauca

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ detrás del atentado en Crucero de Pandiguando

El ataque terrorista ocurrió en zona rural de El Tambo, Cauca, en un hecho que sería atribuido a las disidencias de las Farc lideradas por ‘Iván Mordisco’.

En esa zona de El Tambo, hay fuerte presencia del Frente Carlos Patiño de esta estructura armada.

Mujer trans fue asesinada en ataque armado en Tuluá, Valle del Cauca
RELACIONADO

Mujer trans fue asesinada en ataque armado en Tuluá, Valle del Cauca

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pacto Histórico

Fin de la incertidumbre jurídica del Pacto Histórico: el 26 de octubre se realizará la consulta

Antioquia

“Evelyn volvió a ver el mundo”: la niña del Urabá que venció el estrabismo tras una cirugía solidaria

Aeropuerto El Dorado

Mintransporte se pronunció tras el caso de discriminación en Aeropuerto El Dorado

Otras Noticias

Artistas

Nuevo comunicado oficial sobre el estado de salud de Zion: ¿regresará pronto?

El más reciente comunicado de prensa reveló detalles sobre el estado de salud actual del artista.

Gaza

Esperanza y expectativa por la firma de la primera fase del acuerdo entre Israel y Hamás

Se espera que este jueves se firme el documento con el que se daría inicio a la liberación de rehenes y prisioneros, y el retiro de tropas de Gaza.

Educación

Universidades de Colombia con los profesionales más buscados por las empresas, según ranking internacional

Atlético Nacional

Reinaldo Rueda y Atlético Nacional: lo que se sabe sobre los rumores de un posible regreso

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional