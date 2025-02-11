Bus del SITP se convirtió en "chiva rumbera": ciudadanos armaron fiesta y el video se hizo viral

La monotonía del tráfico bogotano se vio interrumpida por una inusual y contagiosa celebración, grabada y difundida masivamente en redes sociales. Un grupo de ciudadanos convirtió un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en una verdadera "chiva rumbera" improvisada.

El video, mostró a unos pasajeros bailando con euforia en medio de disfraces y luces intermitentes, siendo catalogado como el clip más alegre de la jornada de Halloween. Este ambiente de fiesta en un bus SITP capturó la atención de miles, destacando el ingenio colombiano para la celebración.

Ciudadanos celebraron Halloween dentro de un bus del SITP

El video mostró la atmósfera de carnaval impulsada no solamente por los pasajeros, sino también por el propio operador del vehículo.

El conductor se sumó activamente a la celebración, manipulando los controles de luces del bus al ritmo de la música, creando un ambiente similar al de una discoteca móvil.

Los usuarios, algunos luciendo elaborados disfraces de Halloween y otros simplemente contagiados por la energía, se movieron entre los pasillos, demostrando que cualquier lugar es adecuado para la celebración espontánea. La escena, captada por transeúntes y otros conductores, contrastaba notablemente con la habitual seriedad del sistema de transporte capitalino.

Video viral de ciudadanos rumbeando en un SITP

La difusión de esta fiesta Halloween bus SITP no se hizo esperar. El video, con sus rápidas secuencias de baile y disfraces, se convirtió en tendencia en cuestión de horas, generando comentarios que elogiaron el buen humor y la creatividad de los bogotanos.

Muchos usuarios de redes sociales destacaron la capacidad de los ciudadanos para transformar un espacio rutinario en un foco de diversión en una fecha tan especial.

Aunque no se precisó la ruta o el lugar exacto donde ocurrió este curioso episodio, el suceso ya forma parte de las anécdotas memorables de la temporada festiva.