Los momentos previos a la brutal golpiza contra Jaime Esteban Moreno: video muestra detalle clave

La celebración de Halloween se vio opacada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes que estaba en séptimo semestre y a la espera de un intercambio en Finlandia.

El joven fue al bar Before Club, ubicado en la avenida Caracas con calle 63. Aquel viernes 31 de octubre se estaba desarrollando Relaja La Pelvis. Sin embargo, una discusión detonó en su asesinato.

Los capturados y lo que habría ocurrido antes de la golpiza

Las cámaras de seguridad mostraron el momento en el que Moreno salió junto a una persona del bar. Por detrás y sin mediar palabra, un grupo de personas lo golpeó insaciablemente.

El estudiante fue llevado al Hospital Chapinero, pero luego tuvo que ser trasladado al Hospital Simón Bolívar, en donde murió tras un paro cardiorrespiratorio. El último adiós se desarrolló el lunes 3 de noviembre y la familia exige justicia.

Tres personas fueron detenidas en flagrancia: Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, Bertha Parra Torres y Juan Carlos Suárez Ortiz. Las dos mujeres fueron dejadas en libertad, mientras que el tercero se supo que también estudió en Los Andes. Las autoridades buscan al cuarto implicado, otro hombre; a quien buscan basándose en lo revelado por las cámaras de seguridad.

Video revela el rostro del cuarto implicado

Se conoció otro video clave de la investigación, adentro del bar y antes de la brutal golpiza. El video muestra a Suárez (se distingue por su disfraz en el que tiene la cabeza pintada) saliendo del bar. Además, aparece el otro implicado, quien tenía unas orejas de diadema.

Este material fue publicado por la propia administración del bar. Ambos hombres interactuaron y se cree que Suárez le dio un mensaje, el cual tendría relación con lo ocurrido a los pocos minutos. Al parecer, fue la señal con la que se emprendió la persecución contra Moreno.