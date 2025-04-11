CANAL RCN
Colombia Video

Los momentos previos a la brutal golpiza contra Jaime Esteban Moreno: video muestra detalle clave

El bar publicó el video con el que, al parecer, se dio la orden para buscar al joven para golpearlo.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
02:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La celebración de Halloween se vio opacada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes que estaba en séptimo semestre y a la espera de un intercambio en Finlandia.

Minuto a minuto del crimen: así fue la brutal golpiza que acabó con la vida de Jaime Esteban Moreno
RELACIONADO

Minuto a minuto del crimen: así fue la brutal golpiza que acabó con la vida de Jaime Esteban Moreno

El joven fue al bar Before Club, ubicado en la avenida Caracas con calle 63. Aquel viernes 31 de octubre se estaba desarrollando Relaja La Pelvis. Sin embargo, una discusión detonó en su asesinato.

Los capturados y lo que habría ocurrido antes de la golpiza

Las cámaras de seguridad mostraron el momento en el que Moreno salió junto a una persona del bar. Por detrás y sin mediar palabra, un grupo de personas lo golpeó insaciablemente.

¿Qué ocurrió en el bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno? Testigos contaron cómo fue la fiesta
RELACIONADO

¿Qué ocurrió en el bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno? Testigos contaron cómo fue la fiesta

El estudiante fue llevado al Hospital Chapinero, pero luego tuvo que ser trasladado al Hospital Simón Bolívar, en donde murió tras un paro cardiorrespiratorio. El último adiós se desarrolló el lunes 3 de noviembre y la familia exige justicia.

Tres personas fueron detenidas en flagrancia: Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, Bertha Parra Torres y Juan Carlos Suárez Ortiz. Las dos mujeres fueron dejadas en libertad, mientras que el tercero se supo que también estudió en Los Andes. Las autoridades buscan al cuarto implicado, otro hombre; a quien buscan basándose en lo revelado por las cámaras de seguridad.

Video revela el rostro del cuarto implicado

Se conoció otro video clave de la investigación, adentro del bar y antes de la brutal golpiza. El video muestra a Suárez (se distingue por su disfraz en el que tiene la cabeza pintada) saliendo del bar. Además, aparece el otro implicado, quien tenía unas orejas de diadema.

Este material fue publicado por la propia administración del bar. Ambos hombres interactuaron y se cree que Suárez le dio un mensaje, el cual tendría relación con lo ocurrido a los pocos minutos. Al parecer, fue la señal con la que se emprendió la persecución contra Moreno.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Menor desapareció tras ser arrastrada por el fuerte caudal del río Blanco en Cundinamarca: ¿qué se sabe?

Accidente de tránsito

Esta es la imagen del conductor del carro blanco que mató a dos motociclistas en Bogotá

Nicolás Petro

Lista Clinton impide viaje de Nicolás Petro a la audiencia preparatoria, según su abogado

Otras Noticias

Antonella Roccuzzo

La viral reacción de la esposa de Messi al ser consultada por un fan “a qué se dedica”

Antonela Roccuzzo se hizo viral en las últimas horas luego de que un fan se le acercara y le consultara a qué se dedica.

Dólar

Atento: ¡este fue el nuevo precio con el que el dólar cerró en Colombia HOY 4 de noviembre de 2025!

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 4 de noviembre de 2025.

Viral

“No existe cantidad monetaria que me haga pisar Venezuela”: Arcángel y su mensaje sobre el régimen de Nicolás Maduro

Gustavo Petro

VIDEO | Nicolás Maduro defendió al presidente Petro y señaló a Daniel Noboa del tráfico de drogas

Alimentos

¿Por qué los expertos recomiendan la manzana verde como escudo anti-enfermedades?