Salió a la luz el video de la pelea del joven de Los Andes: testigos grabaron el momento

Difundieron impactante video de la pelea que tuvo Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Los Andes que terminó en tragedia.

noviembre 01 de 2025
03:11 p. m.
El proceso de investigación por el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes continúa en marcha por las autoridades.

Recientemente, La W hizo público un video que documenta el enfrentamiento ocurrido en el sector de Barrios Unidos, en la madrugada del 31 de octubre, evento que culminó con la muerte del joven de séptimo semestre.

El video obtenido es crucial para la Fiscalía, que actualmente procesa a tres personas por su presunta participación en los hechos. La difusión de este material detalla visualmente la secuencia de la riña.

Video de la pelea de Jaime Esteban Moreno Jaramillo con otra persona

El contenido del video, al parecer capturado por testigos presenciales con un celular, mostró una de la calles donde se desarrolló la confrontación.

En el centro de las imágenes se pudo observar al joven Moreno Jaramillo golpeando a otro individuo. Un tercer sujeto, vestido con una camiseta clara, intervino repetidamente en un intento por separar a los participantes de la riña.

Adicionalmente, el registro gráfico expuso la presencia de al menos dos mujeres. Una de ellas, identificada posteriormente como una de las capturadas, aparece con un disfraz de tono azul. Las imágenes muestran también a otra persona disfrazada que se abalanza sobre uno de los individuos en medio de la confrontación.

Los tres capturados por la presunta muerte de Jaime Esteban Moreno

Los presuntos implicados fueron identificados como:

  • Juan Carlos Suárez Ortiz: Un hombre que, según las primeras versiones, parece ser también estudiante de la Universidad de Los Andes.
  • Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán: Una mujer de nacionalidad venezolana.
  • Bertha Parra Torres: Una mujer originaria de Popayán.

El altercado fatal ocurrió en la calle 64 con carrera 15, en el norte de Bogotá, a las afueras de un bar.

En ese punto fue donde el joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo fue hallado inconsciente, con graves hematomas en el rostro, resultado directo del trauma craneoencefálico severo que causó su muerte.

