VIDEO | Así luce el primer bus 100% eléctrico ensamblado en el país

El transporte público marca un antes y un después con la presentación del primer bus 100% eléctrico ensamblado en el país.

Este logro no solo representa un avance en innovación tecnológica, sino también un paso hacia una movilidad sostenible, con participación directa de la industria y la ingeniería nacional.

¿Cómo es el primer bus 100% eléctrico ensamblado en el país?

En una planta colombiana, tras años de trabajo, ingeniería y coordinación internacional, fue presentado el primer bus eléctrico ensamblado completamente en Colombia.

El vehículo, fabricado bajo la marca Marcopolo, es el resultado de un proceso que tomó cerca de cuatro años de desarrollo y que reunió a profesionales y operarios de diferentes países con un mismo objetivo: construir un modelo eficiente, moderno y sostenible.

De acuerdo con Juan Carlos Santamaría, gerente de ingeniería de Marcopolo, el desarrollo de este proyecto comenzó con una alianza entre fábricas de China, encargadas del chasis, las baterías y la unidad motriz, y la casa matriz en Brasil, junto con el equipo colombiano.

En territorio nacional se adelantó el proceso de ensamblaje y la creación de la carrocería, donde se logró que alrededor del 70% de los materiales empleados fueran producidos en Colombia.

El 70 % de los materiales que estamos empleando para la construcción de la carrocería son hechos en Colombia. Es mucho desarrollo de industria nacional, mucha ingeniería colombiana, la participación de más de 60 ingenieros acá en Colombia.

Características del primer bus 100% eléctrico ensamblado en Colombia

El bus fue construido con aceros de alta especificación, diseñados junto a proveedores locales. Dichos materiales no existían en el país, por lo que debieron ser desarrollados específicamente para este proyecto.

En cuanto a la seguridad, el vehículo cumple con la mayoría de reglamentos europeos, incluyendo pruebas de volcamiento, resistencia de sillas, asideros y espacios adaptados para personas con movilidad reducida o que requieran asistencia especial.

Todo el proceso fue realizado en coordinación con entidades como el Ministerio de Transporte, Transmilenio, el ICONTEC y diferentes gremios del sector, que acompañaron las etapas de diseño, construcción y validación del prototipo, garantizando que el resultado final cumpliera con los más altos estándares técnicos.

El objetivo ahora es que este modelo pueda implementarse en Bogotá y en otras ciudades del país que cuentan con sistemas de transporte masivo, así como en localidades de Latinoamérica interesadas en adoptar tecnologías limpias para sus flotas.