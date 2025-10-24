VIDEO | Aterrador momento en el que una estudiante cae al vacío en una actividad de colegio en Soacha

Una joven se salvó de milagro después de un gravísimo accidente que ocurrió en plena salida escolar de un colegio de Soacha, Cundinamarca, cuando estaban escalando una montaña.

La familia asegura que no tenían los equipos de seguridad necesarios y la estudiante cayó al vacío.

La menor de 17 años estuvo hospitalizada y se recupera de una fractura de clavícula. Varios chequeos médicos fueron necesarios para poder evaluar su condición de salud tras salvarse de milagro al caer de una altura de 8 metros durante la actividad académica.

Video registró cuando estudiante de colegio cae al vacío en salida escolar

La menor, estudiante de un colegio militar del municipio de Soacha, en el sector Compartir, en una salida pedagógica fuera del colegio, en una zona montañosa, tuvo un grave accidente en medio de una actividad en la que debían escalar una roca, únicamente con el anclaje de una cuerda.

El grave incidente quedó registrado en video, lo que evidencia que la menor en su intento de subir la roca cae al vacío en presencia de muchos de sus compañeros quienes pedían auxilio.

La madre de la menor reveló que en ese momento no la auxilió una ambulancia, sino que tuvo un bicitaxi que llegar al lugar y varios compañeros la subieron al vehículo informal para trasladarla a un centro hospitalario.

Menor que cayó al vacío en salida de colegio no tenía ni siquiera casco

Expertos consultados por Noticias RCN señalan que para este tipo de actividades se requieren por lo menos tres elementos de seguridad que no tenían los menores al momento de la emergencia.

La familia de la estudiante ya instauró una denuncia ante el colegio y la Secretaría de Educación de Soacha para poder conocer cuáles fueron los lineamientos que establecieron para esa salida pedagógica,

Además de cuáles serían las presuntas responsabilidades de las personas que estaban a cargo de la actividad de los estudiantes, si era un tercero contratado o funcionarios del colegio.