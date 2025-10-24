CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Aterrador momento en el que una estudiante cae al vacío en una actividad de colegio en Soacha

La menor de 17 años sobrevivió a una aparatosa caída a una altura de al menos ocho metros cuando escalaba una roca sin elementos de seguridad.

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
12:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una joven se salvó de milagro después de un gravísimo accidente que ocurrió en plena salida escolar de un colegio de Soacha, Cundinamarca, cuando estaban escalando una montaña.

La familia asegura que no tenían los equipos de seguridad necesarios y la estudiante cayó al vacío.

La menor de 17 años estuvo hospitalizada y se recupera de una fractura de clavícula. Varios chequeos médicos fueron necesarios para poder evaluar su condición de salud tras salvarse de milagro al caer de una altura de 8 metros durante la actividad académica.

“Tenía su tete completo”: madre de bebé muerto en jardín revela graves inconsistencias en el caso
RELACIONADO

“Tenía su tete completo”: madre de bebé muerto en jardín revela graves inconsistencias en el caso

Video registró cuando estudiante de colegio cae al vacío en salida escolar

La menor, estudiante de un colegio militar del municipio de Soacha, en el sector Compartir, en una salida pedagógica fuera del colegio, en una zona montañosa, tuvo un grave accidente en medio de una actividad en la que debían escalar una roca, únicamente con el anclaje de una cuerda.

El grave incidente quedó registrado en video, lo que evidencia que la menor en su intento de subir la roca cae al vacío en presencia de muchos de sus compañeros quienes pedían auxilio.

La madre de la menor reveló que en ese momento no la auxilió una ambulancia, sino que tuvo un bicitaxi que llegar al lugar y varios compañeros la subieron al vehículo informal para trasladarla a un centro hospitalario.

VIDEO | Mujer transportadora arremetió a golpes contra un estudiante por no dejarla parquear frente a un colegio
RELACIONADO

VIDEO | Mujer transportadora arremetió a golpes contra un estudiante por no dejarla parquear frente a un colegio

Menor que cayó al vacío en salida de colegio no tenía ni siquiera casco

Expertos consultados por Noticias RCN señalan que para este tipo de actividades se requieren por lo menos tres elementos de seguridad que no tenían los menores al momento de la emergencia.

La familia de la estudiante ya instauró una denuncia ante el colegio y la Secretaría de Educación de Soacha para poder conocer cuáles fueron los lineamientos que establecieron para esa salida pedagógica,

Además de cuáles serían las presuntas responsabilidades de las personas que estaban a cargo de la actividad de los estudiantes, si era un tercero contratado o funcionarios del colegio.

Con agentes infiltrados: así cayó red de microtráfico que aterrorizaba parques y colegios en Soacha
RELACIONADO

Con agentes infiltrados: así cayó red de microtráfico que aterrorizaba parques y colegios en Soacha

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Canal RCN

Santiago Escobar, VP digital de RCN, uno de los Líderes con Visión 2030 por la revista P&M

Brasil

Encuentran sin vida a joven colombiano en Brasil: familia pide ayuda para su repatriación

Gustavo Petro

Eduardo Montealegre presentó su renuncia como ministro de Justicia

Otras Noticias

Artistas

Luto en Hollywood: Falleció reconocida actriz con rara enfermedad

Isabelle Tate, conocida por su participación en la serie '9-1-1: Nashvielle', falleció a los 23 años.

Bancolombia

Bancolombia informa cuáles servicios ya funcionan tras la masiva caída de este 24 de octubre

Bancolombia actualizó su comunicado este 24 de octubre y confirmó qué servicios ya funcionan tras la caída de sus sistemas. Cajeros y app continúan presentando fallas mientras avanzan los trabajos para restablecerlos.

Masterchef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity Colombia: este es el participante que logró pasar al Top 8

Alimentos

Dormir mejor empieza en la mesa: estos son los alimentos que ayudan a conciliar el sueño

James Rodríguez

Revelaron descontento de James Rodríguez con el DT de León por sustituirlo tras derrota con Atlas