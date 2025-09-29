Visa del presidente Petro debilitaría las relaciones diplomáticas de Colombia y EE. UU.

La posibilidad de que Estados Unidos revoque la visa del presidente Gustavo Petro ha generado un intenso debate sobre el futuro de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Expertos analizan las implicaciones políticas y económicas de esta situación, que se originó tras polémicas declaraciones de Petro durante su visita a Nueva York.

Germán Cardona, empresario y analista político, considera que, desde el punto de vista institucional, el tema es muy delicado para Colombia. “Formé parte de un grupo de más de 500 empresarios colombianos que enviamos una carta muy respetuosa al presidente Petro diciéndole que eso no le conviene al país”, afirmó.

Sin embargo, espera que se mantengan las buenas relaciones a nivel institucional y empresarial entre ambas naciones.

Por su parte, el analista Julio César Iglesias opina que este no es un resultado casual, sino deseado por el gobierno de Gustavo Petro. Según él, el deterioro de las relaciones con Estados Unidos hace parte de los cambios históricos que pretende el sector político que el presidente representa y busca un acercamiento geopolítico al eje de China, Rusia e Irán.

¿Habrá afectaciones en las relaciones diplomáticas?

Iglesias advierte sobre las graves consecuencias económicas que esto podría tener, considerando que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones colombianas y la mayor fuente de inversión extranjera. Además, señala la importancia de mantener relaciones sólidas con EE. UU. para el sostenimiento de la democracia en la región.

Ambos expertos coinciden en que las declaraciones de Petro responden a una estrategia política interna. Iglesias argumenta que el presidente busca consolidar su base electoral del 30-35% de cara a las elecciones de 2026, aunque esto implique perjudicar sectores económicos clave como los floricultores y cafeteros.

El debate sobre las relaciones Colombia - EE. UU. y sus implicaciones políticas y económicas promete continuar en los próximos meses, mientras el país se prepara para un nuevo ciclo electoral en 2026.