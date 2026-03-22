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VIDEO | Volcamiento de tractocamión afecta movilidad en el túnel Sumapaz

El hecho obligó a las autoridades a implementar paso controlado en un carril del sentido Bogotá–Girardot.

Noticias RCN

marzo 22 de 2026
12:26 p. m.
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En la mañana de este domingo se registró un siniestro vial a la salida del túnel Sumapaz (km 42, sector Boquerón), en la calzada Girardot–Bogotá, debido al volcamiento de un tractocamión.

El hecho obligó a las autoridades a implementar paso controlado en un carril del sentido Bogotá–Girardot, exclusivo para vehículos livianos y motocicletas.

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Unidades de la Concesión Vial, la Policía de Tránsito y Transporte y el cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia y restablecer la movilidad en el menor tiempo posible. La información fue confirmada por Vía Sumapaz a través de sus redes sociales hacia las 8:30 de la mañana.

Reversible habilitado dentro del túnel

A las 10:50 de la mañana, Vía Sumapaz actualizó que la atención al siniestro continuaba y que, en coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte, se habilitó un reversible en sentido Bogotá–Girardot al interior del túnel Sumapaz.

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La medida busca contribuir a la movilidad de los viajeros que se dirigen hacia Girardot, mientras se adelantan las labores de recuperación de la vía.

Autoridades mantienen labores de atención

Las unidades de la Concesión, junto con la Policía de Tránsito y Transporte y los Bomberos, permanecen en el sector Boquerón para atender la situación. El objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios y restablecer la circulación normal en la calzada Girardot–Bogotá lo más pronto posible.

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