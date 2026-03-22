Alerta comunitaria permitió captura de presunto homicida en Las Cruces, Santa Fe

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de un hombre señalado de causar la muerte a un ciudadano en hechos ocurridos en el sector de Las Cruces, localidad de Santa Fe.

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La intervención se produjo gracias a la alerta de la comunidad, que informó sobre un individuo que se movilizaba en bicicleta y habría atacado a dos personas.

Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial, pero uno de ellos falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Operativo inmediato tras la alerta ciudadana

De manera inmediata, los uniformados desplegaron un plan de búsqueda que permitió ubicar al presunto responsable a pocas cuadras del lugar, cuando intentaba ocultarse en una vivienda.

La rápida reacción policial fue clave para evitar su fuga y garantizar la judicialización del caso.

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A disposición de la Fiscalía

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio y lesiones personales. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123.