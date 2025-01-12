CANAL RCN
Colombia

Revelan nuevo boletín extraordinario del volcán Puracé: ¿Qué dice?

El volcán lanzó nuevas columnas gigantes y señales sísmicas que revelan un movimiento interno.

Foto: SGC
Foto: SGC

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
08:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) publicó un nuevo boletín extraordinario en el que detalla la actividad reciente del volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos.

Descubren a mujer que intentó raptar a una bebé de un día de nacida en un hospital: las cámaras la grabaron
RELACIONADO

Descubren a mujer que intentó raptar a una bebé de un día de nacida en un hospital: las cámaras la grabaron

El sistema sigue bajo vigilancia estricta debido a la continuidad de señales sísmicas, la permanencia de emisiones gaseosas y la aparición de columnas que superan los 700 metros de altura.

Nuevo boletín extraordinario del volcán Puracé

Según el informe, desde la divulgación del boletín extraordinario anterior y hasta la elaboración del más reciente reporte, los instrumentos del SGC han registrado de manera continua señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos dentro del sistema volcánico.

Estas vibraciones, clasificadas como Tremor (TR) y Largo Periodo (LP), se localizan específicamente bajo el cráter del Puracé y están directamente ligadas a la salida sostenida de gases volcánicos hacia la atmósfera.

El documento señala que varias de estas señales han coincidido con pequeñas emisiones de ceniza, cuya dispersión ha dependido del cambio constante en el régimen de vientos, lo que dificulta precisar trayectorias estables.

Aunque la expulsión de material particulado ha sido observada, no se han reportado hasta el momento caídas de ceniza en las comunidades situadas alrededor del volcán.

¿Qué más dice el boletín sobre el volcán Puracé?

Uno de los puntos más relevantes del boletín está relacionado con la altura de las columnas de gases y ceniza. El SGC confirmó que varias han superado los 700 metros.

Adolescente fue atacado y asesinado mortalmente por una leona en su visita a un zoológico
RELACIONADO

Adolescente fue atacado y asesinado mortalmente por una leona en su visita a un zoológico

Pese a esa magnitud, las condiciones meteorológicas adversas han limitado la capacidad de las cámaras instaladas en el área de influencia, lo que impide determinar con exactitud la altura total de las plumas volcánicas.

Durante el periodo evaluado, cuatro alertas fueron remitidas a la Aeronáutica Civil. La más destacada corresponde a la registrada a las 9:23 p. m. del día anterior, cuando un episodio de tremor generó una columna que sobrepasó los 700 metros por encima de la cima del Puracé y que se desplazó hacia el oriente.

Además, el boletín incorpora el registro de la cámara infrarroja Mina, ubicada a 2,2 kilómetros al norte del cráter, que captó a las 9:26 p. m. del 30 de noviembre una columna de gases y ceniza con una altura mínima estimada de 700 metros.

Esta imagen confirma la continuidad de la actividad superficial y la presencia constante de material ascendente.

Volcán Puracé sigue en alerta Naranja

El SGC reiteró que la alerta Naranja permanece activa. Esta condición implica que el volcán experimenta fluctuaciones en su comportamiento, con picos y descensos que pueden variar respecto a días o semanas previas.

Misteriosa desaparición de joven tras el hurto de su vehículo: hallaron a los delincuentes y al carro, pero no a él
RELACIONADO

Misteriosa desaparición de joven tras el hurto de su vehículo: hallaron a los delincuentes y al carro, pero no a él

El organismo aclaró que la disminución temporal de actividad no debe interpretarse como un retorno a la estabilidad.

Para considerar una transición hacia alerta Amarilla se necesita un tramo sostenido de análisis en el que todas las variables monitoreadas, incluyendo sismicidad, gases, deformación y manifestaciones superficiales, muestren tendencias firmes de estabilidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Metro de Medellín

El metro de Medellín cumple 30 años con nuevos proyectos en mente

Cúcuta

Hombre resulta herido tras ataque con granada en el barrio Carlos Pizarro, en Cúcuta

Abuso sexual

Encerradas, sin documentos y vigiladas: así operaba la red que explotaba mujeres en un bar de Bogotá

Otras Noticias

Donald Trump

Donald Trump le habría dado ultimátum a Nicolás Maduro para que abandone Venezuela

El 21 de noviembre, el estadounidense habría tenido una llamada con Maduro.

Salario mínimo

¿Cuáles son los riesgos de aumentar dos cifras al salario mínimo en 2026 como propone el Gobierno?

De no llegar a un acuerdo antes del 16 de diciembre, el salario mínimo para 2026 se anunciará por decreto, como en los últimos dos años.

Millonarios

Millonarios ya tendría acuerdo de salida de extranjero y llegada de figura del FPC

Yeison Jiménez

Yeison Jiménez le hizo pasar susto a sus seguidores: terminó en ambulancia tras presentación en Bogotá

EPS

Más de 100 pacientes de la Nueva EPS esperan ser trasladados por crisis en salud