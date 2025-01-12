Revelan nuevo boletín extraordinario del volcán Puracé: ¿Qué dice?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) publicó un nuevo boletín extraordinario en el que detalla la actividad reciente del volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos.

El sistema sigue bajo vigilancia estricta debido a la continuidad de señales sísmicas, la permanencia de emisiones gaseosas y la aparición de columnas que superan los 700 metros de altura.

Nuevo boletín extraordinario del volcán Puracé

Según el informe, desde la divulgación del boletín extraordinario anterior y hasta la elaboración del más reciente reporte, los instrumentos del SGC han registrado de manera continua señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos dentro del sistema volcánico.

Estas vibraciones, clasificadas como Tremor (TR) y Largo Periodo (LP), se localizan específicamente bajo el cráter del Puracé y están directamente ligadas a la salida sostenida de gases volcánicos hacia la atmósfera.

El documento señala que varias de estas señales han coincidido con pequeñas emisiones de ceniza, cuya dispersión ha dependido del cambio constante en el régimen de vientos, lo que dificulta precisar trayectorias estables.

Aunque la expulsión de material particulado ha sido observada, no se han reportado hasta el momento caídas de ceniza en las comunidades situadas alrededor del volcán.

¿Qué más dice el boletín sobre el volcán Puracé?

Uno de los puntos más relevantes del boletín está relacionado con la altura de las columnas de gases y ceniza. El SGC confirmó que varias han superado los 700 metros.

Pese a esa magnitud, las condiciones meteorológicas adversas han limitado la capacidad de las cámaras instaladas en el área de influencia, lo que impide determinar con exactitud la altura total de las plumas volcánicas.

Durante el periodo evaluado, cuatro alertas fueron remitidas a la Aeronáutica Civil. La más destacada corresponde a la registrada a las 9:23 p. m. del día anterior, cuando un episodio de tremor generó una columna que sobrepasó los 700 metros por encima de la cima del Puracé y que se desplazó hacia el oriente.

Además, el boletín incorpora el registro de la cámara infrarroja Mina, ubicada a 2,2 kilómetros al norte del cráter, que captó a las 9:26 p. m. del 30 de noviembre una columna de gases y ceniza con una altura mínima estimada de 700 metros.

Esta imagen confirma la continuidad de la actividad superficial y la presencia constante de material ascendente.

Volcán Puracé sigue en alerta Naranja

El SGC reiteró que la alerta Naranja permanece activa. Esta condición implica que el volcán experimenta fluctuaciones en su comportamiento, con picos y descensos que pueden variar respecto a días o semanas previas.

El organismo aclaró que la disminución temporal de actividad no debe interpretarse como un retorno a la estabilidad.

Para considerar una transición hacia alerta Amarilla se necesita un tramo sostenido de análisis en el que todas las variables monitoreadas, incluyendo sismicidad, gases, deformación y manifestaciones superficiales, muestren tendencias firmes de estabilidad.