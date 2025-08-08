Padres de estudiante asesinado cuando entraba a clases reclaman por esquema de seguridad en su colegio

Familiares y amigos se despidieron este viernes, 8 de agosto, del estudiante de 16 años asesinado, frente a sus compañeros, en un colegio del municipio de Pradera, Valle del Cauca.

Según testigos, el crimen se registró cuando ingresaba a clases y un motorizado se coló en las instalaciones del plantel, disparó al aire y luego lo buscó entre la multitud para acabar con su vida.

Ocurrió en la Institución Educativa Alfredo Posada Correa y, de acuerdo con sus familiares, el colegio fue negligente a la hora de protegerlo a él y sus compañeros que quedaron en medio de la balacera.

¿Qué dice la familia del joven asesinado en Pradera?

En entrevista con Noticias RCN, el padre del menor, Daniel Narváez, entregó detalles, hasta ahora desconocidos, sobre el crimen: “El tipo, que ni siquiera tenía camisa, ingresa al colegio, hace un disparo y después ubica a mi niño. Es ahí donde lo agrede”.

Narváez sugiere que el ataque estaría relacionado con el robo de su celular hace tan solo ocho días. Y pidió que el caso de su hijo o quede impune, ni se convierta en el primero de muchos:

“Yo quiero, en este momento, que la Policía investigue si los sujetos que le robaron el celular a mi niño fueron los mismos de los hechos, para que se haga justicia y paguen por lo que hicieron”.

Familia e iglesia piden que la violencia en contra de los jóvenes cese en Pradera:

Tras el crimen, en un consejo de seguridad se decidió que un grupo especial de la Policía investigara lo ocurrido y que, hasta nuevo aviso, los estudiantes no debían regresar a clases presenciales.

Y es que, según Milena Narváez, tía del menor: “Vieron que (el sujeto) sacó un arma y se corrieron, se quitaron, no hicieron nada. No hubo apoyo para el niño y, aparte de eso, lo dejaron tirado. Bastante tiempo estuvo el niño tirado en el piso”.

El joven fue trasladado a un centro asistencial de Paradera y, por la gravedad de sus heridas, lo remitieron a Palmira, en donde, finalmente, falleció. Un crimen que enluta a la comunidad educativa y también a la iglesia, que protestó por lo ocurrido y pidió mayor protección para los jóvenes del municipio:

“Las instituciones educativas deben ser espacios de aprendizaje, convivencia y paz, donde niñas, niños y jóvenes se sientan protegidos. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que este hecho sea esclarecido lo más pronto posible”.