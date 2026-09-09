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Ordenan desmonte de la ZUT en Putumayo y revocan representación del gobierno en mesas de diálogo

El gobierno de Abelardo de la Espriella revocó la designación de negociadores de paz con el Clan del Golfo y el ELN.

Ordenan el desmonte de la ZUT en Putumayo y revocan la representación del gobierno en mesas de diálogo
Foto: AFP.

Yhonay Díaz

septiembre 09 de 2026
08:25 p. m.
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En las últimas horas, el Gobierno Nacional anunció el desmantelamiento de los espacios de diálogo que mantenía a través de la Zona de Ubicación Temporal con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), mediante la Resolución 389 de 2026.

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Se trata de la terminación de la Zona de Ubicación Temporal denominada "Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Valle del Guamuez", establecida en el departamento de Putumayo, que cesará operaciones el 30 de septiembre de 2026.

Esta zona albergaba a 99 exintegrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), quienes ingresaron el 18 de junio de 2026.

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Revocan representación del gobierno en las negociaciones de paz

En simultáneo, el presidente Abelardo de la Espriella revocó la designación de los representantes gubernamentales en la mesa de diálogos de paz con el ELN incluyendo a Vera Grabe Loewenherz, María José Pizarro Rodríguez, el senador Iván Cepeda, y otras personalidades que participaban en las negociaciones.

El documento señala que “si bien la mesa de diálogos de paz registró avances en su desarrollo, desde el19 de febrero de 2024 se han presentado hechos que han afectado la confianza, continuidad y estabilidad del proceso de diálogo político orientado a la construcción de acuerdos de paz”.

El Gobierno Nacional explicó el porqué de su decisión de revocar a la delegación del Estado que avanzaba en este intento por negociar la paz:

Atendiendo los hechos que han afectado la confianza, continuidad y estabilidad del proceso, se advierte que no existen condiciones suficientes para verificar una voluntad real, sostenida y comprobable de paz por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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Negociadores del gobierno con el Clan del Golfo también fueron revocados

La resolución 390 de 2026 revoca la designación de los representantes del Gobierno Nacional en las negociaciones de paz con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo.

La delegación del gobierno que queda sin efecto está conformada por: Álvaro Jiménez Millán, coordinador de los representantes del Gobierno Nacional en las mesas de diálogo con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Al mismo tiempo fue revocada la representación del gobierno a través de María Gaitán Valencia, Armando Custodio Wouriyu, Víctor Negrete Barrera y Águeda Plata Gómez.

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