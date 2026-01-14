CANAL RCN
Colombia

"Voy a pensar...": conmovedor mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras sus exequias

Las exequias del artista fueron en Jardines del Recuerdo, en Bogotá.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

enero 14 de 2026
01:28 p. m.
El cuerpo de Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular, fue entregado el lunes 12 de enero, después de las 6:00 de la tarde.

Fue así como sus familiares lo llevaron a Capillas de la Fe, en la localidad de Barrios Unidos de Bogotá, y, posteriormente, el vehículo fúnebre lo trasladó hasta la funeraria Jardines del Recuerdo, situada en la Autopista Norte.

Las exequias se realizaron en la tarde del 13 de enero, de manera privada, y los seres más queridos de Yeison Jiménez estuvieron a su lado.

Además, en medio de su duelo, Lina Jiménez, la hermana de Yeison, le volvió a dedicar un desgarrador mensaje al artista.

Este fue el conmovedor mensaje que redactó Lina Jiménez, la hermana de Yeison Jiménez, tras las exequias

Desde la funeraria Jardines del Recuerdo, Lina Jiménez no solo volvió a expresar el amor por su hermano, sino que también la falta que le hará a ella y a toda la familia.

"Yo voy a pensar que estás de gira y volverás a casa con nosotros, tu familia, que tanto te amamos", escribió la hermana del artista.

"No demores, Yei, te estamos extrañando mucho", añadió en su mensaje.

Así será el homenaje público para Yeison Jiménez

Este 14 de enero, desde las 12:00 del mediodía, se le está realizando un homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

La entrada es gratuita y un grupo de personas pueden asistir entre las 12:00 y las 4:00 de la tarde, mientras que el segundo ingreso será de las 4:00 a las 10:00 de la noche.

Los menores de 16 y 17 años deben ir acompañados de un adulto y no está permitido el ingreso de bebidas, comidas ni alcohol.

Asimismo, las boletas se están entregando en varios puntos estratégicos localizados alrededor del Movistar Arena.

 

 

 

