Zipaquirá revive la memoria ciclismo nacional con la reconstrucción de ‘La Julia’, del Zipa Forero

El municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, está acostumbrado a ser semillero de campeones, pero también a custodiar historias que, con el paso del tiempo, se convierten en patrimonio emocional de un país entero.

Ese es el caso de ‘La Julia’ la camioneta que en 1951 rodó al lado de Efraín ‘El Zipa Forero’ durante la primera edición de la Vuelta a Colombia y que hoy, más de siete décadas después, vuelve a la vida para recordar el origen de una tradición deportiva que marcó la identidad nacional.

La iniciativa de su restauración, impulsada desde el sector privado, se ha convertido en un acto de memoria histórica que trasciende lo simbólico y se instala en el corazón de los zipaquireños.

¿Cuándo se podrá ver a ‘La Julia’ restaurada en Zipaquirá?

La develación oficial del vehículo fue progrmada para el sábado 15 de noviembre, a las 3:00 p.m., justo frente al mural dedicado a Egan Bernal en el Parque Villaveces.

En el mismo lugar donde se rinde tributo al campeón del Tour de Francia, aparecerá nuevamente ‘La Julia’, el viejo acompañante del hombre que, en 1951, demostró que la geografía colombiana podía conquistarse a punta de esfuerzo y amor al ciclismo.

La camioneta, que en su momento perteneció a Obras Públicas de la Alcaldía de Zipaquirá, es más que un vehículo restaurado, es una pieza viva de la historia deportiva del país.

Su recuperación busca rescatar un símbolo que hace parte de la identidad local y que, por años, permaneció casi olvidado. De acuerdo con el alcalde Fabián Rojas, se trata de un homenaje que “une generaciones y celebra el legado del Zipa Forero, orgullo de nuestra tierra”.

Las celebridades del ciclismo que estarán en la develación de ‘La Julia’

La ceremonia en honor al primer campeón de la Vuelta Colombia contará con un cartel que hace honor a la importancia del evento: Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana, tres de los nombres más emblemáticos del ciclismo contemporáneo, estarán presentes para rendir tributo al hombre que abrió el camino mucho antes de que los equipos europeos miraran hacia Colombia.

La restauración de ‘La Julia’ se inscribe además en el marco del fin de semana ciclístico que vivirá Zipaquirá con el Gran Fondo Egan Bernal ‘El Origen’, programado para el domingo 17 de noviembre, donde más de 4.000 ciclistas de todo el país y del extranjero se esperan en esta ruta que, más que una competencia, se ha convertido en una especie de ritual deportivo.

El encuentro entre la historia y el presente promete convertir a Zipaquirá en el epicentro de la cultura ciclística nacional durante dos días consecutivos.