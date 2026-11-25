Atlético Nacional e Independiente Medellín anunciaron sus convocados para el clásico paisa de este miércoles 25 de noviembre de 2026, que comenzará a las 8:30 p. m. en el Atanasio Girardot.

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El encuentro corresponde a la segunda fecha del cuadrangular A, jornada en la que Santa Fe también recibirá a Once Caldas en Bogotá.

El DIM llega como líder con tres puntos, después de vencer 1-0 a Santa Fe. Nacional tiene una unidad tras empatar en su visita a Once Caldas y buscará su primera victoria en esta fase.

Convocados de Nacional y novedades para el clásico paisa

James Rodríguez, Edwin Cardona y Alfredo Morelos están disponibles para Lucas González. La novedad es el regreso de Xavi Ríos, mientras que Felipe Marín quedó fuera por la sanción derivada de su expulsión frente a Once Caldas.

Los elegidos son los siguientes.

Arqueros: Franco Armani y Luis Marquínez.

Defensas: William Tesillo, Andrés Reyes, C. Haydar, N. Parra, Samuel Velásquez y Andrés Felipe Román.

Volantes: Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Xavi Ríos, Elías Cabrera, Juan Manuel Rengifo, James Rodríguez y Edwin Cardona.

Delanteros: Marlos Moreno, E. Benítez, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Convocados del Medellín y sus bajas por lesión

Amaranto Perea incluyó a Juan Fernando Quintero, Daniel Cataño y Agustín Martegani. Las ausencias son Diego Moreno y Didier Moreno, quienes presentan lesiones musculares y quedaron fuera del grupo para enfrentar al rival de patio.

La convocatoria del DIM está integrada por estos jugadores.

Arqueros: Éder Chaux y Salvador Ichazo.

Defensas: Frank Fabra, Jhan Mena, Esneyder Mena, Luis Escorcia, Joaquín Varela y Alfonso Simarra.

Volantes: Halam Loboa, Daniel Cataño, Juan Fernando Quintero, Agustín Martegani, Baldomero Perlaza y Léider Berrío.

Delanteros: John Montaño, Keiner Klinger, Yony González, Jeison Medina, Carlos Lucumí y Jackson Martínez.

La presencia de James y Quintero abre la posibilidad de un duelo entre los dos zurdos. Su participación desde el inicio dependerá de las decisiones de cada entrenador.