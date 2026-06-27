El abrazo viral de James Rodríguez y Cristiano que marcó la previa del Colombia vs. Portugal

La previa del partido entre Colombia y Portugal por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada. Antes de que rodara el balón, James Rodríguez y Cristiano Ronaldo protagonizaron un emotivo reencuentro sobre el terreno de juego, recordando la estrecha amistad que construyeron durante su paso por el Real Madrid.

Mientras ambas selecciones realizaban los últimos movimientos previos al compromiso, los dos futbolistas se acercaron, se saludaron con un fuerte abrazo y sostuvieron una breve conversación. El momento fue captado por las cámaras de televisión y rápidamente comenzó a circular entre los aficionados, especialmente entre quienes siguieron de cerca la exitosa etapa que compartieron en el conjunto español.

El gesto demostró que, más allá de la importancia del encuentro y de la rivalidad deportiva que representa una Copa del Mundo, el respeto y la amistad siguen presentes entre dos de los jugadores más representativos del fútbol internacional en la última década.

Una amistad que nació en el Real Madrid

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo coincidieron en el Real Madrid tras la llegada del colombiano al club español en 2014, luego de su brillante actuación en el Mundial de Brasil. Durante varias temporadas compartieron vestuario, entrenamientos y numerosos partidos que terminaron convirtiéndose en títulos para la institución madrileña.

En aquella etapa, ambos fueron protagonistas de algunos de los años más exitosos del equipo blanco. Juntos conquistaron importantes trofeos nacionales e internacionales y desarrollaron una relación de confianza que trascendió el ámbito profesional.

A lo largo de los años, tanto James como Cristiano han expresado públicamente el respeto que sienten el uno por el otro. Incluso después de tomar caminos diferentes en sus carreras deportivas, los encuentros entre ambos siempre han estado marcados por muestras de afecto y reconocimiento mutuo.

Un momento especial antes de un partido decisivo

El compromiso entre Colombia y Portugal tiene una importancia especial para las aspiraciones de ambas selecciones en la fase de grupos del Mundial 2026. Por esa razón, el abrazo entre los dos capitanes se convirtió en uno de los momentos más destacados de la antesala del encuentro.

Las imágenes despertaron la nostalgia de millones de aficionados del Real Madrid, quienes recordaron las celebraciones, asistencias y goles que ambos protagonizaron defendiendo la camiseta del club español. Para muchos, el saludo simbolizó el reencuentro de dos futbolistas que dejaron una huella importante en una de las instituciones más grandes del fútbol mundial.

Después del emotivo momento, cada uno regresó a la concentración con su respectiva selección, enfocado en un partido determinante para definir el futuro del Grupo K y las posibilidades de avanzar a la siguiente ronda de la competencia.

El Mundial se vive por la pantalla del Canal RCN

Con James Rodríguez liderando a la selección Colombia y Cristiano Ronaldo comandando a Portugal, el encuentro promete ser uno de los más atractivos de la jornada mundialista. La calidad de ambos planteles y el talento de sus principales figuras convierten el compromiso en una cita imperdible para los aficionados al fútbol.

Todas las emociones del duelo entre Colombia y Portugal, correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, podrán seguirse a través de la pantalla del Canal RCN y su cobertura especial del certamen más importante del fútbol internacional.