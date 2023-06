Alberto Gamero: "Seguiremos compitiendo para darle más alegrías a la hinchada de Millonarios"

El sábado pasado, Alberto Gamero agrandó su legado con Millonarios al conquistar la inédita final liguera contra Atlético Nacional. 'Tito', quien ya había sido campeón como jugador en el 'azul', le dio la estrella número 16 a la multitudinaria afición 'embajadora' que acompañó a su equipo en El Campín.

Cuatro emblemas habían logrado la gesta de salir campeones de liga en ambos roles: Carlos Adabe, Adolfo Pedernera, Gabriel Ochoa Uribe y Efraín 'El Caimán' Sánchez. Pues bien el entrenador samario se unió a este exclusivo listado, tras una conquista dramática que se definió en la tanda de penaltis.

Gamero se emocionó bastante después de que Larry Vásquez convirtió el cobro definitivo. Al timonel, que también supo dar la vuelta olímpica con Boyacá Chicó y Deportes Tolima, lloró en el banquillo de El Campín y recordó con emotividad a Jhon Mario Ramírez, un ídolo 'azul', quien falleció el 26 de junio de 2021.

"Seguir compitiendo. Somos campeones y el lunes tenemos que viajar para un compromiso más. Se vienen muchas cosas. La celebración tiene que ser corta. Seguiremos compitiendo, cosechando triunfos y peleando por darle más alegrías a esta hinchada. Los muchachos que estuvieron se dieron cuenta de la grandeza del club que es. Así como me esforzaré, trabajaré y sacrificará para que esto se repita, ellos también lo harán. Lo de este día fue muy bonito y todos lo querrán repetir", empezó diciendo Gamero en rueda de prensa.

Sobre el proceso de Gamero en Millonarios

"Los directivos estaban contentos con lo que estaba haciendo y este proyecto se comenzó y no solo con el título es valeroso. Lo que se está haciendo es bueno. Si no hubiéramos ganado, tampoco era malo. Me siento feliz cuando llego a la sede y los jugadores están con la mente de entrenar, mejorar y darlo todo. Me pone feliz que les guste jugar como queremos y se siente cómodos. Creo que esta ayuda y respaldo de los directivos y jugadores se ve en un buen proyecto y proceso", señaló.

Sobre Jhon Mario Ramírez y la hinchada

"Puedo darle las gracias a Jhon Mario Ramírez porque cuando llegué, hablaba mucho conmigo, me guiaba y todo. Sé que allá arriba está disfrutando esta estrella. Es sentirse uno feliz porque pude hacerlo como jugador y como técnico. Este título es grande. A este grupo se le exigía y lo logramos, entonces sé que esto es grande y más por la manera como se vivió la concentración y toda esa llegada. Ni cuando jugaba, veía esto. Salgo con una satisfacción inmensa y grande", agregó el samario.