Alberto Gamero respondió tras los rumores de su posible salida de Millonarios: ¿Se va?

En las últimas horas, una noticia comenzó a preocupar a todos los aficionados de Millonarios, quienes con asombro se enteraron de una posible salida de Alberto Gamero del equipo bogotano tras un posible interés del fútbol español (Real Zaragoza) y un sondeo del fútbol mexicano para la próxima temporada.

El encargado de dar la información fue Pipe Sierra, periodista de Win Sports, quien por medio del programa ‘Primer Toque’, dio a conocer que el Real Zaragoza (equipo de Amber Capital) estaría interesado en adquirir los servicios del entrenador campeón en Colombia, abriendo la posibilidad de abandonar el barco azul durante el 2024.

“Hay un equipo de la segunda división del fútbol español que estaría interesado en los servicios por Alberto Gamero. Al igual, también hay algunos sondeos por el fútbol mexicano, que en varias oportunidades han preguntado por el entrenador de Millonarios”, aseguró el periodista en mención.

Ante la información suministrada por el periodista de Win Sports, Alberto Gamero habló en rueda de prensa del rumor presentando en las últimas horas, y el cual encendió las alarmas de todos los aficionados de Millonarios, quienes ven con preocupación la larga espera de la renovación el estratega samario.

“Lo único que te puedo decir es que me sorprende la pregunta que me haces. Hasta el momento los dueños de Millonarios no me han tocado ese tema y me han dicho de esa posibilidad. Yo siempre he dicho que mi renovación con el club es firmar, hemos hablado varias cosas y solo queda firmar (…) Entonces me sorprende, pero puedo decir que ningún técnico no puede decir que no está interesado en llegar a Europa. Los tiempos de Dios son perfectos y él me dirá cosas sobre mi futuro”, aseguró Alberto Gamero.

Vale recordar que Real Zaragoza hace parte del grupo empresarial de Amber Capital, empresa dueña de Millonarios, es por eso por lo que el rumor presentado en las últimas horas tomó bastante fuerza en Colombia. Incluso se llegó a hablar de un posible reemplazo de Gamero en el banquillo embajador para el 2024.

Millonarios trabaja en la renovación de Gamero y Vargas

Además, de esclarecer los rumores presentados, NoticiasRCN.com pudo conocer que las directivas del club siguen trabajando para la renovación de Juan Pablo Vargas y Alberto Gamero, quienes en los últimos días han tenido reuniones con las directivas para poder extender su vínculo con el equipo en las próximas temporadas.

Cabe recordar que ambas personalidades tienen contrato con Millonarios hasta 31 de diciembre del 2023.