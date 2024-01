Alberto Gamero estalló en lágrimas tras obtener un nuevo título con Millonarios: video

El pasado miércoles 24 de enero, Millonarios logró vencer al Junior de Barranquilla dos goles a cero y se consagró como nuevo campeón de la Superliga, la segunda que ha logrado en toda su historia y que desató millones de sentimientos entre aficionados, directivos y cuerpo técnico, quienes mostraron su felicidad por el título obtenido.

Una de las personas que mostró su felicidad fue Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, quien luego de finalizar el compromiso en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, habló con Win Sports sobre lo acontecido en el juego contra Junior de Barranquilla y aprovechó la oportunidad para tener una dedicatoria especial tras ser campeón.

Lágrimas de Alberto Gamero tras el título con Millonarios

“Gloria a Dios, a mi padre, a mi hermano y a todas las personas que se encuentran allá arriba (en el cielo). Quiero dedicarle este título a mi señora madre en Santa Marta, a mis hermanos y hermanas. Les dedicó este trofeo a ellos, porque sé que están feliz y lo están disfrutando”, fueron las primeras palabras de Alberto Gamero.

Además, aseguró que el quedarse con la Superliga es una alegría no solo para él, sino para todos los aficionados del conjunto azul, pues afirmó que los hinchas respondieron llenando el estadio y ellos tenían la responsabilidad de devolverse ese sacrificio con el trofeo.

“Esto es una alegría para todos. Es difícil cuando uno decepciona a la gente. Hoy era un partido complicado con Junior y pudimos ganar. Le cumplimos a todos, ahora solo queda, descansar y comenzar a preparar lo que será el compromiso del día domingo contra Bucaramanga”, añadió Alberto Gamero.

🔵🏆“Feliz por esta hinchada que nos llena el estadio y le cumplimos” Alberto Gamero, técnico de Millonarios.

#SUPERLIGAxWIN pic.twitter.com/EREJidXJ4J — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 25, 2024

Alberto Gamero habló sobre la posible salida de Álvaro Montero

Por otro lado, Alberto Gamero habló sobre la posible salida de Álvaro Montero de Millonarios, dejando claro que se debe tomar la mejor decisión para el club, pues sería una baja sensible para el cuadro capitalino durante el torneo nacional y la Copa Libertadores.

“Hay una oferta por él y lo primero que se le ha dicho es que no hay razones para soltar a los jugadores cuando el torneo ya comenzó. Es un tema que se debe tocar con tranquilidad, que se tome la mejor decisión para todos. Si me preguntan a mí, no me gustaría que se fuera, pero eso ya es un tema de la directiva”.