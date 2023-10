¿Volverá Óscar Cortés? Alberto Gamero habló del Millonarios 2024

La noticia más esperada por los hinchas de Millonarios por fin se hizo oficial la semana pasada. Alberto Gamero renovó por tres años más con el conjunto 'embajador', por lo que estará ligado hasta diciembre de 2026.

El entrenador habló por primera vez desde la extensión de su vínculo y no escondió nada su emoción por continuar por varias temporadas más con el equipo de sus amores. Tras el título ganado en junio, se quitó un peso de encima y se ganó el voto de confianza que le faltaba para seguir siendo el DT del equipo.

"Uno siempre quiere superarse uno mismo, hemos hecho cosas buenas en Millonarios y ahora la superación es hacer cosas mejores aquí, esa es la mentalidad de Alberto Gamero, la junta directiva y los jugadores", dijo Gamero en diálogo con Caracol Radio sobre el futuro de su proyecto en Millonarios.

Alberto Gamero sobre su renovación en Millonarios

Uno de los inconvenientes centrales que se especuló en su momento para que Alberto Gamero renovara con Millonarios era la exigencia de una sede deportiva de alto rendimiento a la altura de los mejores clubes del continente, algo que demanda de una importante inversión económica.

"Hablaba con ellos (junta directiva), les decía que no tenía desespero y que tampoco ellos se desesperaron. Propuestas sí teníamos, pero en ningún momento se me dio por mirarlas, siempre estuve enfocado en esto, lo que pasa es que se dio una serie de partidos de miércoles - domingo y quería pensar en los partidos. Nunca con ellos tuve controversias y tampoco hubo peticiones mías. Quiero lo mejor para esta institución y me gustaría que en un mañana Millonarios tuviera una gran sede porque se lo merece, es un equipo que está jugando muy bien, la junta directiva también tiene esta mentalidad, ellos ya miraron un lote y estamos esperando que salgan los papeles para empezarla a hacerla", dijo.

¿Óscar Cortés volverá a Millonarios en 2024?

Durante el fin de semana también salió a la luz un rumor acerca de la chance de que Óscar Cortés regrese al 'embajador' para el siguiente semestre. El joven volante no ha tenido minutos con Lens y ni siquiera fue inscrito para jugar la Champions League, por lo que el club bogotano buscaría repatriarlo con una cesión por seis meses para disputar la Copa Libertadores 2024.

Al respecto, Gamero reveló que "es el mismo caso de (Daniel) Ruiz, si no está jugando allá, aquí tiene las puertas abiertas, ahora estamos viendo a un mejor Ruiz con más experiencia y lo mismo nos puede pasar con Óscar, aquí también va a competir porque tiene el otro año Copa Libertadores".

En ese sentido, Alberto Gamero no quiso profundizar en el tema de refuerzos de Millonarios para el siguiente año. Argumentó que no es sano hablar de eso en plena competencia con la plantilla actual y que los puestos a reforzar los verá según la conclusión de este semestre.

"Tenemos un equipo en donde debemos esperar la evolución de muchos jugadores y mirar cuáles son las posiciones que vamos a tener, pero la verdad para mí sería una falta de respeto pedir unas posiciones para un equipo que esta peleando una Copa y una Liga, todo a su debido tiempo. Le pido a mis jugadores que ellos son los que permiten que traigan jugadores".