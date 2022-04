La calentura de Gamero con sus jugadores durante y después del partido contra América

Millonarios estuvo cerca de ser goleado por el América de Cali en la fecha 14 de la Liga BetPlay 2022-I, y aunque al final logró descontar en dos oportunidades, el equipo de la capital no pudo ante un eficaz cuadro ‘Escarlata’ que jugaba su primer encuentro tras la salida de su entrenador Juan Carlos Osorio.

Durante el cierre del encuentro, donde Millonarios recibió la tercera anotación en contra, durante los festejos de los locales, una cámara captó la reacción de Alberto Gamero, quien no pudo contener su molestia y así quedó en imágenes.

➕¡Y ES GOLEADA!¡Mosquera pone el tercero, se viene abajo el Pascual y se enfurece Gamero! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/ZQCsmYUg7B — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 4, 2022

"Nos cuesta remontar partidos porque no metemos los goles tuvimos la posesión con el 0-0 y América nos atacó frontalmente. Tuvimos opciones y cuesta tirar un buen centro, hacer paredes o tener mejores controles. Todo lo que se hizo era, por lo menos para empatar el partido. Las modificaciones que hicimos fueron ofensivas", fueron las primeras declaraciones el entrenador tras la derrota.

Además, aunque aseguró que su equipo tiene una idea clara, hay que mejorar en algunos aspectos.

"Nosotros lo intentamos. Este no es un equipo que pelotee, sino que elabora. De acuerdo con lo que entrenamos, se hacen las cosas. Hay que corregir algunos aspectos. Va a llegar el momento en que lo intentemos y pasemos de largo. Me gustó que el equipo iba perdiendo, pero nunca perdió la brújula"

Alberto Gamero y la necesidad de trabajar en los errores en Millonarios

En otras declaraciones, el técnico aseguró que solo resta trabajar y corregir lo sucedido contra el América de Cali.

Hoy cometimos tres errores garrafales y nos marcaron tres goles

"El mejor momento de América fue en el minuto 25. Nos cogieron mal parados y no hacíamos bien la recuperación del balón. De resto, nosotros tuvimos controlado el partido, frenamos a Adrián Ramos. Nos descuidamos en la pelota quieta y nos hacen el primer gol. Esto e de aprendizaje todos los días. Mañana vamos a trabajar y empezamos a corregir. Todos en la vida cometemos errores. Hoy cometimos tres errores garrafales y nos marcaron tres goles. Lo bonito de esto es eso"

Por último, aseguró que el resultado del 3-0 hubiera sido muy injusto por lo hecho por su equipo durante todo el partido.

"Pienso que no. Hoy tuvimos tres errores garrafales y nos cobraron. Montero me hizo uno o dos saques largos nada más. De resto, jugábamos de inicio. Estas mismas equivocaciones las hemos tenido en otros partidos y no nos han cobrado. Creo que hoy estuvimos a la altura. No merecíamos ir perdiendo 3-0 y el resultado final maquilla un poco"

