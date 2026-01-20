Alemania se pronunció sobre no estar en el Mundial 2026 por amenazas de Donald Trump

La cercanía del próximo Mundial de fútbol, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio y será organizado principalmente en Estados Unidos, comienza a verse atravesada por un debate político de alto calibre. En Alemania, una de las grandes potencias históricas del fútbol mundial, ha surgido con fuerza la discusión sobre un posible boicot al torneo, en medio de las amenazas lanzadas por Donald Trump contra Europa y su intención de apoderarse de Groenlandia, además de imponer nuevos aranceles comerciales.

Ante este escenario, el gobierno alemán fue claro al señalar que no intervendrá de manera directa en una decisión de este tipo. Según indicó a la AFP la secretaria de Estado de Deportes, Christiane Schenderlein, cualquier evaluación sobre una eventual no participación corresponde exclusivamente a los organismos deportivos, en este caso la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y la FIFA, quienes decidirán con total “autonomía”.

El gobierno alemán se aparta y respeta la autonomía del deporte

“La evaluación corresponde a las federaciones implicadas. El gobierno federal acatará esta valoración”, expresó Schenderlein, miembro de la CDU, el partido del canciller Friedrich Merz. La funcionaria recalcó que el Ejecutivo mantiene una postura firme de respeto hacia la independencia del deporte, dejando claro que las decisiones sobre participar o boicotear grandes eventos no competen al mundo político.

La declaración se dio luego de que la AFP consultara formalmente sobre la posibilidad de un boicot al Mundial organizado de manera conjunta por Canadá, Estados Unidos y México. Desde Berlín, el mensaje fue consistente: el Estado no presionará ni influirá en una determinación que deberá tomar el fútbol, aunque el contexto internacional sea cada vez más tenso.

Crecen las voces políticas que plantean un boicot al Mundial

Pese a la postura oficial del gobierno, en el ámbito político alemán ya se escuchan voces que plantean escenarios más drásticos. El diputado conservador Roderich Kiesewetter afirmó que, si Trump concreta sus amenazas sobre Groenlandia y profundiza una guerra comercial con la Unión Europea, resultaría difícil imaginar a países europeos participando en la Copa del Mundo. En una línea similar, Jürgen Hardt, portavoz de política exterior de la CDU, llegó a mencionar una eventual cancelación del torneo como “último recurso” para presionar al mandatario estadounidense.

Desde la oposición, el socialdemócrata Sebastian Roloff pidió una “respuesta unida” de Europa y no descartó considerar la renuncia a la participación en el Mundial. La discusión también se trasladó a la opinión pública: según una encuesta del instituto Insa, el 47% de los alemanes aprobaría un boicot si Estados Unidos avanza en la anexión de Groenlandia, mientras que un 35% se opondría.

Cuatro veces campeona del mundo, Alemania no ha faltado a un Mundial desde 1950, lo que dimensiona la magnitud de un debate que apenas comienza. Todo esto ocurre, además, en un contexto en el que Donald Trump mantiene una relación cercana con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien incluso le entregó un recién creado Premio de la Paz durante el sorteo del torneo. El fútbol, una vez más, queda en el centro de una disputa que trasciende lo deportivo.