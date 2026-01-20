"Tengo con qué": Dayro Moreno aseguró que puede llegar perfectamente al Mundial con 40 años

Dayro Moreno volvió a instalar su nombre en la conversación grande del fútbol colombiano. A los 40 años, el máximo goleador activo del país no solo sigue marcando diferencias en la Liga BetPlay, sino que ahora abrió la puerta a una posibilidad que muchos considerarían improbable: disputar un Mundial con la Selección Colombia pese a su edad.

El atacante del Once Caldas fue protagonista en el arranque del campeonato al liderar a su equipo con goles decisivos, confirmando que su vigencia no es un tema de nostalgia, sino de rendimiento.

En medio de ese contexto, el delantero aseguró que se siente plenamente capacitado para competir por un lugar en la lista definitiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

La edad no frena el sueño mundialista de Dayro Moreno

Lejos de asumir una postura conformista, Dayro dejó claro que el paso de los años no representa un obstáculo en su carrera. Por el contrario, considera que la experiencia y el trabajo constante han sido claves para mantenerse competitivo.

La edad para mí no es problema. Siempre trabajo, me levanto con esa alegría y con ese entusiasmo de pensar en fútbol. Eso para mí es una motivación muy grande

El futbolista recordó que ya ha sido tenido en cuenta en procesos recientes de la Selección Colombia, lo que alimenta su ilusión de volver a vestir la camiseta tricolor en una cita orbital.

El delantero destacó que su motivación diaria sigue intacta y que su enfoque está puesto en entrenar con intensidad, responder en la cancha y aportar desde el gol, el recurso que lo ha convertido en un referente histórico del fútbol profesional colombiano.

Cada día voy con esa ilusión, de entrenarme bien y de seguir haciendo goles e historia. Eso para mí es muy importante.

Para Moreno, el camino hacia el Mundial pasa primero por hacer méritos con su club y sostener un nivel alto durante toda la temporada.

Yo voy a hacer mi trabajo. Dios quiera que se me dé la oportunidad de vivir ese sueño de ir al Mundial, pero primero tengo que hacer las cosas muy bien acá en el equipo. Sabemos que tengo con qué, porque tengo el apoyo del cuerpo técnico, de los directivos y de nuestros jugadores.

Dayro Moreno: goles, liderazgo y vigencia en Once Caldas

El presente de Dayro Moreno en Once Caldas respalda su discurso. Con una cifra goleadora que continúa creciendo y actuaciones determinantes, el atacante se ha consolidado como una de las principales armas ofensivas del conjunto albo. Su rol no se limita a definir frente al arco rival, sino que también ejerce liderazgo dentro y fuera del campo, siendo una referencia para el grupo.

El próximo reto del goleador será en condición de local, cuando Once Caldas enfrente a Independiente Santa Fe, un duelo que aparece como una nueva oportunidad para ratificar su buen momento. Cada partido se convierte en una vitrina para seguir llamando la atención del cuerpo técnico de la Selección Colombia y reforzar la idea de que, incluso con 40 años, Dayro Moreno puede soñar con el Mundial sin complejos.

Mientras el calendario avanza, el mensaje del delantero es claro: seguirá trabajando y sumando goles, convencido de que el fútbol aún tiene un capítulo importante reservado para él.