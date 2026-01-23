Alexis García contó que conoció la parte "más oscura" del fútbol colombiano en reciente experiencia

El técnico Alexis García se refirió públicamente a su paso por Unión Magdalena y describió una experiencia que calificó como compleja, marcada por situaciones internas que, según afirmó, influyeron de manera negativa en el desempeño del equipo durante la temporada 2025.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Pipe Muñoz en su pódcast, donde García explicó que su estadía en el club fue corta y condicionada por factores que excedían lo estrictamente deportivo. Aunque su salida se produjo en medio de malos resultados, el técnico dejó claro que su evaluación del proceso va más allá de los números.

“La parte oscura del fútbol”: el aprendizaje que marcó su experiencia

Al describir su paso por el equipo, Alexis García señaló que encontró actitudes de algunos jugadores que actuaban en contra de sus propios intereses deportivos.

Siempre estuve en la parte más clarita y saber cosas de fútbol que yo no sabía, pese a que llevo ahí toda mi vida: jugadores que actúan en contra de sí mismos, de tanta vaina, fue un aprendizaje total.

Según relato, las prácticas de estos jugadores son bien conocidas, pero no había tenido que presenciarlas hasta su llegada al cuadro samario a inicios de 2025.

Al parecer, García se refiere a presuntos casos de arreglos de partidos y apuestas deportivas por las que han señalado a algunos jugadores de Unión Magdalena, lo cual llevó a que algunos de ellos fuesen apartados del plantel profesional para adelantar investigaciones al respecto.

Hasta el momento, las situaciones se encuentran en la Fiscalía General de la Nación, por las denuncias realizadas por los mismos directivos del club, pero las autoridades no han tomado decisiones y tampoco se conocen sanciones administrativas para los señalados.