Alfredo Arias explicó por qué se niega a jugar contra Nacional en Manizales

La polémica se instaló en la antesala de la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales. Alfredo Arias, entrenador de Junior de Barranquilla, fue contundente al manifestar que su equipo no aceptará disputar el partido frente a Atlético Nacional en el estadio Palogrande de Manizales, escenario que surgió como principal alternativa ante la imposibilidad del club antioqueño de utilizar el Atanasio Girardot por compromisos logísticos y eventos programados en el recinto deportivo.

El estratega uruguayo dejó clara su posición durante la rueda de prensa posterior al triunfo de Junior frente al Medellín en el Metropolitano. Más allá del buen ambiente por el resultado, Arias no evitó abordar la situación e hizo énfasis en lo que considera un aspecto determinante: la altura de la ciudad de Manizales. Para el entrenador, disputar el compromiso en estas condiciones representaría una ventaja extradeportiva para el rival y una afectación directa para sus jugadores.

La altura, el punto que encendió la discusión

Arias fue enfático al indicar que la elección del Palogrande altera la equidad deportiva. Incluso, recordó que Atlético Nacional entrena habitualmente en Guarne, también a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo cual le permitiría tener una adaptación natural a la altitud. Frente a este contexto, el técnico afirmó que Junior no está dispuesto a aceptar condiciones que, en su criterio, distorsionen la competencia.

“Hay un principio en las definiciones de partidos que es el de no tener ventajas extradeportivas. Atlético Nacional tiene su sede en Medellín, nosotros queremos jugar el partido en su sede. ¿No se puede hacer? Lo entendemos, pero Nacional entrena a 2000 metros, entrena en Guarne, entonces no le voy a dar ventaja, pretendo que no se la dé nadie, pero yo menos. Vamos donde tengamos que ir, pero que sea sin ventajas extradeportivas”, señaló Arias con total claridad.

Nacional deberá buscar una alternativa urgente

Con la negativa de Junior, Atlético Nacional queda obligado a gestionar una nueva opción para garantizar la realización del encuentro. Aunque se han analizado diferentes plazas, todavía no hay una determinación oficial sobre el escenario que recibirá el compromiso, un factor que genera inquietud en la organización del torneo y en los propios clubes, que necesitan tiempo para ajustar logística, desplazamientos y preparación.

En medio de la competencia más exigente del fútbol colombiano, la decisión del entrenador de Junior reabre el debate sobre la equidad deportiva y la manera en que se deben manejar las contingencias relacionadas con los estadios. Ahora, la pelota está del lado de Nacional, que deberá encontrar una solución que satisfaga a todas las partes antes de que llegue la fecha programada del crucial duelo.