Alfredo Morelos rompió el silencio: ¿se quedará en Atlético Nacional?

Alfredo Morelos atraviesa uno de sus mejores momentos en Atlético Nacional y su nombre vuelve a ocupar titulares. El atacante fue consultado recientemente sobre su continuidad en el club antioqueño. Ante la ola de rumores sobre una posible salida al terminar su contrato actual, el jugador confirmó su deseo de renovar y mantenerse vinculado al conjunto verdolaga.

En zona mixta, luego del duelo ante Once Caldas por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025, Morelos ofreció declaraciones que despejaron cualquier duda. Su respuesta fue directa: “Estamos trabajando en eso, en estos días voy a tener reuniones importantes, la motivación está, las ganas están, he venido hablando con mi empresario”, afirmó.

Renovación en marcha: el deseo de Morelos y los retos de Nacional

El delantero también fue enfático al expresar su conexión con el equipo y la ciudad. “Estamos firmes, donde mi familia es feliz, yo soy feliz y la gente de Nacional me ha respaldado al máximo”, añadió el jugador, dejando ver que la prioridad es continuar en Medellín y seguir aportando al proyecto deportivo del club.

Actualmente, Morelos pertenece a Santos FC, equipo brasileño con el que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. Sin embargo, su préstamo con Atlético Nacional finaliza al cierre de la temporada 2025, por lo que el club trabaja en extender el acuerdo y asegurar su permanencia para los próximos torneos.

¿Cuál es la posición de Santos sobre Morelos?

Desde Santos ya dejaron claras sus condiciones sobre el futuro de Alfredo Morelos.