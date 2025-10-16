Alfredo Morelos y su publicación tras la sanción de la Dimayor por simular un penal

El Comité Disciplinario del Campeonato de la Dimayor emitió la Resolución No. 103 de 2025, en la que sanciona a Alfredo Morelos, jugador de Atlético Nacional, con dos semanas de suspensión y una multa de 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a $85.410.000.

RELACIONADO La fuerte y drástica sanción para Alfredo Morelos por simular penal frente a Chicó

Según el documento oficial, el atacante incurrió en la infracción descrita en el literal f) del artículo 64 del Código Disciplinario Único (CDU) de la FCF, al “actuar con intención de causar una decisión incorrecta de un oficial de partido”, durante el encuentro entre Boyacá Chicó y Nacional, disputado el 5 de octubre por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025.

La decisión se basó en un informe de la Comisión Arbitral Nacional, que calificó la jugada como simulación, afirmando que, aunque existió contacto, este no configuró falta. En consecuencia, el penalti que cambió el rumbo del partido fue considerado una acción que “indujo al error” al juez central.

El mensaje de Morelos tras la sanción

Horas después de conocerse la medida, Alfredo Morelos publicó un mensaje en sus historias de Instagram, en el que no mencionó directamente la sanción, pero sí dejó ver una reflexión espiritual:

A veces las pruebas parecen más grandes que nuestras fuerzas, pero no olvides que Dios nunca permite una carga sin propósito… Confía, porque lo que hoy parece una pérdida, mañana será tu testimonio.

El mensaje fue interpretado por muchos aficionados como una respuesta indirecta a la sanción, mostrando un lado más humano y creyente del delantero, quien atraviesa otro momento difícil desde su retorno al fútbol colombiano.

Alfredo Morelos y la posibilidad de apelar

La Resolución 103 aclara que contra la decisión procede recurso de reposición ante el Comité Disciplinario y apelación ante la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, conforme al artículo 20 del CDU de la FCF.

Esto significa que Atlético Nacional y Alfredo Morelos podrían solicitar una revisión del caso, aunque la sanción entró en vigencia inmediatamente tras su notificación.

Mientras tanto, el club deberá reorganizar su ataque para los partidos restantes de la fase 'todos contra todos' de la Liga BetPlay, donde no podrá contar con su principal referente ofensivo.