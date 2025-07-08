CANAL RCN
Allianz 15K Bogotá celebra sus quince años: fecha y recorrido de la histórica carrera

Conozca todos los detalles de esta histórica carrera atlética que se celebrará en octubre en la capital.

agosto 07 de 2025
08:50 p. m.
El pasado 31 de julio, se presentó una de las carreras más tradicionales de 15 kilómetros en Colombia, que en 2025, celebra su decimoquinta edición con la participación esperada de 10.000 corredores, en una jornada que promueve el deporte, la sostenibilidad y los hábitos saludables.

Se trata de la Allianz 15K Bogotá. En su edición número quince, la reconocida aseguradora rinde honor a la capital del país con una de las competencias más emblemáticas del calendario atlético, reconocida y valorada tanto por corredores élite y Paratletas así como por miles de aficionados que la viven con pasión.

Desde su creación en 2010, la Allianz 15K se ha consolidado como un referente del atletismo de ruta en Colombia, posicionándose como una cita obligada para quienes buscan superarse en cada zancada y recorrer mayores distancias.

Su recorrido —que atraviesa Bogotá de norte a sur— no solo pone a prueba la resistencia, sino que conecta a los corredores con los paisajes, la energía y el espíritu de una ciudad que vibra con el deporte.

Así será el recorrido de la Allianz 15K

Como ha sido tradición, la bolsa de premios será igualitaria para todas las categorías: Abierta (hombres y mujeres de 16 años en adelante), Grupal y Para atletas.

El primer lugar recibirá un premio de $10.000.000, el segundo lugar $6.000.000 y el tercero $4.000.000, para un total de $100.000.000, incluyendo los reconocimientos a grupos y clubes deportivos, siendo esta una de las bolsas más representativas en su categoría.

La ruta de la carrera mantendrá su recorrido emblemático de norte a sur, atravesando la carrera novena y la avenida NQS, pasando por puntos icónicos como el Movistar Arena, el Estadio El Campín y los barrios Galerías y La Esmeralda, para terminar en el Parque Simón Bolívar.

¿Cómo inscribirse en la Allianz 15k?

Las inscripciones se encuentran disponibles en www.allianz-carrera15k.com y, de forma presencial, en Correcaminos de Colombia (Calle 86B No. 15 – 22, Oficina 301, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.). El valor de la inscripción es de $120.000 (individual) y $115.000 para grupos de mínimo 10 personas.

