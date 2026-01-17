¿Habrá apelación? Millonarios ya tendría definido el futuro inmediato de Falcao

A horas del arranque de la Liga BetPlay 2026-I para el 'embajador', una de las situaciones que más atención genera en el entorno de Millonarios es el presente de Radamel Falcao García y la sanción que arrastra desde su anterior paso por el club.

El regreso del ‘Tigre’ al equipo capitalino despertó ilusión entre los hinchas, pero también reactivó un tema pendiente en los escritorios: las cuatro fechas de suspensión que el delantero debe cumplir en el torneo local por hechos ocurridos en su última etapa en Millonarios.

Aquella sanción, impuesta tras duras críticas al arbitraje en un compromiso oficial, quedó en pausa debido a su salida del club. Sin embargo, al volver a vestir la camiseta azul, la penalización volvió a entrar en vigencia.

Millonarios tomaría una decisión definitiva sobre la sanción de Falcao

En medio de versiones que apuntaban a una posible apelación para reducir el castigo, desde el entorno del club se conoció una postura que cambia el panorama.

De acuerdo con información revelada por Deportes RCN, fuentes cercanas a la institución señalaron que Millonarios no tendría contemplado apelar la sanción que pesa sobre Falcao.

La decisión, de mantenerse, implicaría que el atacante colombiano permanezca al margen durante las primeras cuatro jornadas del campeonato, enfocándose en trabajos físicos y de adaptación, mientras el equipo afronta el inicio del torneo sin una de sus principales figuras.

Millonarios se mantendría al margen de la sanción de Falcao

Sobre este asunto también fue consultado el entrenador Hernán Torres, quien prefirió no profundizar y dejó claro que se trata de un tema que están manejando los directivos.

En la antesala del debut liguero frente a Atlético Bucaramanga, el estratega aseguró que no maneja detalles sobre una eventual apelación y que la situación está siendo evaluada exclusivamente por la dirigencia.

Es un tema que están manejando los dirigentes del club, no tengo conocimiento de eso y de la situación, mencionó Torres a Deportes RCN.

Mientras tanto, en el interior del club se asume que Falcao aprovechará este periodo para ponerse a punto y llegar en mejores condiciones a la competencia oficial.

De no haber cambios de última hora, su reaparición se daría en la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-I, momento en el que Millonarios espera contar plenamente con su experiencia y jerarquía en el frente de ataque.