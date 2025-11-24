Fin de la polémica: revelaron video que muestra la validez del gol de Junior frente a América

La controversia que rodeó el gol del empate entre Junior de Barranquilla y América de Cali sumó un capítulo determinante en las últimas horas. El tanto, convertido en propia puerta por Jean Pestaña durante la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales en el Pascual Guerrero, generó una ola de discusiones en redes sociales y programas deportivos debido a que ninguna de las cámaras oficiales había mostrado con absoluta claridad si el balón había ingresado por completo al arco antes del despeje de Omar Bertel.

La falta de un ángulo concluyente alimentó el debate y puso bajo la lupa la decisión del VAR y del juez central, quienes finalmente validaron la anotación.

Sin embargo, un video revelado recientemente por un aficionado que asistió al estadio ha empezado a redefinir la conversación. La grabación, realizada desde la tribuna occidental, captura el momento exacto en el que el balón se dirige al arco tras el mal control de Pestaña y permite apreciar un ángulo que hasta ahora no había circulado en medios tradicionales.

El video grabado desde la tribuna aporta la claridad que faltaba

En las imágenes publicadas por el hincha se observa que, antes del despeje de Omar Bertel, el balón ya había cruzado completamente la línea de gol. La toma, aunque realizada con un dispositivo móvil, muestra de manera nítida la trayectoria de la pelota y el instante clave en el que el esférico supera el límite del arco.

Este nuevo material, que rápidamente se viralizó, ha sido analizado cuadro por cuadro por aficionados y expertos, quienes coinciden en que ofrece una perspectiva determinante que respalda la decisión arbitral.

La claridad del video sorprendió a muchos usuarios, algunos de los cuales insinuaron inicialmente que se trataba de un montaje o una recreación digital. Sin embargo, al revisarlo con mayor detenimiento, la grabación demuestra coherencia en el movimiento, la iluminación del estadio y la reacción del público, elementos que refuerzan su autenticidad.

La polémica se replantea, pero el fallo arbitral gana respaldo

Con la aparición de esta nueva evidencia visual, la narrativa alrededor del gol cambia de tono. Aunque el debate continuará, especialmente por la ausencia de imágenes contundentes en la transmisión oficial, el registro grabado desde la tribuna parece confirmar que el balón sí ingresó en su totalidad. Este hallazgo no solo reivindica la decisión del cuerpo arbitral, sino que también aporta un elemento valioso para cerrar una discusión que mantuvo en vilo a los hinchas del FPC durante varias horas.

En definitiva, el video ha servido para aclarar uno de los episodios más comentados de la jornada y, al mismo tiempo, para recordar la importancia de nuevas tecnologías que permitan resolver este tipo de jugadas con mayor precisión.