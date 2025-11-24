Comisión Arbitral publica audios del VAR tras el polémico gol de Junior a América sobre el final

El fútbol colombiano volvió a encenderse este lunes tras la polémica que dejó el duelo entre América de Cali y Junior FC por la fecha 2 de cuadrangulares, un partido que terminó 1-1 y que tuvo un cierre cargado de dudas.

El gol del empate del equipo barranquillero, anotado sobre el minuto 85', generó controversia porque durante la transmisión no hubo una toma clara que permitiera determinar si la pelota ingresó completamente al arco.

La incertidumbre creció en redes sociales y entre los hinchas, quienes cuestionaron la decisión arbitral y el uso del VAR.

Ante la ola de comentarios, la Comisión Arbitral Nacional decidió publicar los audios oficiales del VAR para esclarecer cómo se tomó la determinación dentro del equipo arbitral y si esta se ajustó a los protocolos internacionales.

Audios oficiales del VAR: qué dijeron los árbitros en la jugada polémica

La Federación Colombiana de Fútbol explicó en un comunicado que la publicación de los audios hace parte de una apuesta por la transparencia.

“En pro de la transparencia en el funcionamiento del VAR, la Federación Colombiana de Fútbol, por medio de la Comisión Arbitral Nacional, publica los audios del partido entre América de Cali y Junior FC”, aseguró el organismo.

En la descripción de la jugada, el ente arbitral señaló que, en el minuto 85, “un defensor patea el balón a su propio arco, el juez asistente desde su lectura y posicionamiento y aplicando un trabajo de equipo levanta el banderín y convalida el autogol”.

El árbitro central, ante la señal de su asistente, dio la anotación como válida en campo.

Luego, el videoarbitraje intervino. Según la Comisión Arbitral, “el VAR hizo la revisión protocolaria y decide que no hay una clara evidencia para cambiar la toma de decisión en campo confirmando el autogol”.

La premisa del sistema es clara: solo se modifica la decisión arbitral inicial si existe una imagen concluyente que demuestre un error claro y obvio, algo que, según el análisis técnico, no ocurrió.

¿Era gol o no? Lo que se ve en los ángulos revisados

Los audios revelados incluyen la revisión completa: primero se observa un ángulo posterior que deja dudas y luego una toma más cerrada que habría sido determinante para confirmar que el balón efectivamente ingresó.

En uno de los fragmentos compartidos, el equipo de VAR concluye: “Ahí se observa que es un autogol. Gol está en correcta posición, lo juega hacia atrás. Autogol del número 24”.

Con la publicación de los audios, la Comisión Arbitral busca reducir la polémica y reforzar la confianza en el VAR, un sistema que, según la FCF, ha generado “un efecto altamente positivo en los campeonatos del Fútbol Profesional Colombiano”.