¿América de Cali puede soñar con la remontada ante Nacional? Esto dice el historial

Este domingo, América de Cali estará enfrentándose a Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero en el partido correspondiente al juego de vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay, donde los visitantes llegan con un ventaja de 4-1 tras el partido en el Atanasio Girardot.

Es muy probable que Nacional conserve la ventaja y termine avanzando a la gran final, donde ya lo espera Independiente Medellín para la primera final paisa de la historia de esta competencia. Sin embargo, se tienen que acabar estos 90 minutos en el Pascual.

¿América podría remontar? Esto dice el historial

Desde que América regresó a primera división, el historial entre ambos equipos se desequilibró totalmente a favor de Nacional y solamente hay cuatro victorias 'escarlatas' desde 2017. Eso sí, tres de esos triunfos han sido con diferencia de 3 goles.

28-01-24 | América de Cali 4 - 1 Atlético Nacional

Con goles de Adrián Ramos, Andrés Sarmiento, Rodrigo Holgado y Ever Valencia, bajo la dirección técnica de César Farías, el equipo goleó a su clásico, que descontó con un tanto de Bernardo Espinosa.

23-09-24 | América de Cali 4-1 Atlético Nacional

Nacional venía de eliminar a América en la Copa BetPlay con un global de 5-2, pero cuando se midieron en Liga, el equipo de Lucas González se desquitó con goles de Cristian Barrios (x2), Edwin Cardona y Víctor Ibarbo. En la visita descontó Álvaro Angulo.

20-11-10 | Atlético Nacional 0-3 América de Cali

La última vez que América le pudo remontar a Nacional se dio en plena pandemia, por lo que el equipo 'verdolaga' tenía un equipo lleno de contagiados y tuvo que afrontar el juego con una nómina limitada y llena de juveniles. Se dejaron remontar un 2-1 a favor con goles de Duván Vergara y Adrián Ramos (x2).

En la historia, América le ha ganado por más de 3 goles de diferencia a Nacional en 13 oportunidades y solamente en una ocasión lo superó por más de 4: el 25 de mayo de 1997 por 4-0.